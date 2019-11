Antonio Valencia se 'destapó' ante los malos comentarios de otras hinchadas

El lateral derecho, Antonio Valencia mostró su molestia debido a los insultos en su contra desde su llegada al fútbol ecuatoriano después de 10 años de gloria con el Manchester United. Después de que su equipo, Liga de Quito, se coronara campeón de la Copa Ecuador, el ecuatoriano brindó un mensaje contundente.

Antonio Valencia recibió insultos de la hinchada del Delfín cuando tuvo un percance con Roberto la 'Tuca' Ordóñez. Ambos jugadores se empujaron luego de una jugada en el área de los 'albos'.

Luego del partido dio unas declaraciones sobre los insultos que ha recibido hasta en redes sociales:

"Me veo sorprendido, ahora me insultan, representé al país 10 años jugando en el Manchester, ganando la Premier, jugando Champions, FA Cup, Copa de la Liga y ahora me insultan. Pero me he dado cuenta que los que me insultan nunca jugaron al fútbol", alegó Valencia.