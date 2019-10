David Velásquez: “No hay que tener limitantes en la vida”

El domingo 20 de octubre, el marchista ecuatoriano David Velásquez, consiguió triunfar en la maratón de 30 kilómetros en Nueva York, Estados Unidos. El atleta de 24 años logró su segunda victoria en competencias internacionales. Está llega después de un año: San Diego California (50 km).

David, inspira confianza y dedicación, pilares fundamentales que han marcado su vida deportiva. El atleta señaló que el trayecto a la ‘gloria’ no ha sido nada fácil, sacrificios y problemas familiares han sido sus mayores limitantes.

Previo a su victoria en Nueva York, David Velásquez charló con Metro Ecuador acerca de su preparación, obstáculos y trayectoria de su carrera atlética.

David señaló que su preparación ha empezado después del subcampeonato conseguido en Sucúa, Morona Santiago (2018). Él, agregó, que durante ese año de preparación han tomado decisiones que han afectado su condición física, de la cual se recuperó a tiempo.

David Velásquez / Cortesía

La competencia en Nueva York se realizó a 7:30 (hora local). “Fue una competencia muy dura, pero buena. La cantidad de giros complicó el desempeño y afectó a la fisiología, pero las condiciones climáticas ayudaron a compensar”, indicó Velásquez.

David espera llegar a Quito para evaluar la participación en nuevas competencias atléticas: Eslovaquia y Roma.

¿Cómo es su régimen de entrenamiento?

Un total de 4 a 5 horas diarias de entrenamiento físico destina David para su preparación. Sumado a ello, está el trabajo con su fisioterapista, el cual se encarga de incrementar su masa muscular y ayudar a sus articulaciones. El atleta ecuatoriano destaca que el factor necesario para un deportista es el descanso; no menos de siete horas.

"No siempre fui un deportista a tiempo completo, debido a responsabilidades tuve que entrenar y trabajar”. Durante esta faceta de su vida, tenía que levantarse a las 3:00 para practicar, mientas solo descansaba tres horas diarias.

“Cuando trabajaba tenía que comenzar a entrenar desde las 03:00, para que termine a las 06:00. Iba a dar clases a las 07:00 hasta las 15:00, mi segundo entrenamiento lo realizaba a las 19:00 y descansaba a las 00:00; practicante solo dormía tres horas. Entonces no podía ni entrenar ni impartir clases”.

"Para alcanzar tus logros, metas y sueños, debes ser un deportista a tiempo completo", agregó David Velásquez.

David Velásquez / Cortesía

Hable con mi familia para ser deportista a tiempo completo. Para ser un gran deportista debes sacrificar varias cosas. Te he puedo decir que, viviendo en la misma casa, incluso no veo a mi familia. Casi no nos vemos en 5 días. No tengo mucho contacto físico o verbal con amigos y familia.

Sacrificios sociales, no puedo salir con muchas personas, pero no me duele porque en verdad lo hago por algo que me apasiona; la marcha.

¿Por qué no logramos despuntar en los Juegos Olímpicos?

Hay personas que no compiten en torneos mundiales, ellos se dedican a una preparación más especifica y más grande para Juegos Olímpicos. Por ello su régimen es más marcado para ello.

Nosotros no tenemos la capacidad técnica y tecnología que nos permita entrenar a ese nivel para este tipo de competencias. Estos limitantes técnicos y económicos impiden más logros.

David Velásquez señala que ha recibido apoyo de El Tecnológico Pichincha, Fisiolife y de su fisioterapista Ana Guevara, los cuales no esperan una retribución económica, solo le exigen que crezca como deportista; se han convertido en los pilares del atleta ecuatoriano.

David Velásquez / Cortesía

¿El hecho qué ha marcado su vida?

Hasta el campeonato sudamericano, yo hacia todo esto por mí. David, en sus inicios, se autodefinió como un atleta malo, ya que ningún entrenador quería ayudarlo en su formación.

Después de cinco años de trabajo y dedicación, ocurrió el hecho que cambió su perspectiva en su carrera atlética. Lamentablemente la madre de David Velásquez falleció el 11 de noviembre a la 01:23, 9 meses antes de su competencia en California, Estados Unidos.

“Yo no quería saber más del deporte, sentí que todo se desmoronaba”.

No hice una buena preparación para California, dos semanas antes de esta carrera encontré un lazo que se colocaba mi madre en el cabello, y ese “recuerdo” lo llevé para mi carrera.

Yo no tenía que ganar, y una de mis peticiones fue pedirle a mi entrenador que cuando ya me vea que no puedo seguir, me pase el lazo de mi madre.

Ahora ello se ha convertido en mi dosis de fuerza para terminar mis competencias. Ahora ya no es por mí, es por mi madre.

En esa competencia, David Velásquez consiguió su primera victoria internacional.

¿Cómo ve el desarrollo del deporte nacional?

Cuando no tienes ingresos, es muy difícil decir a donde va el deportista. Una cosa es comer y otra alimentarse bien para poder entrenar. Si el joven no tiene para subsistir, como puede mantenerse. Si cambiáramos todo eso, lograríamos gran cantidad de preseas doradas, pero si no cambiamos esa mentalidad de que los deportistas deben ganar siempre, no podremos llegar a ese avance tan anhelado.

Figuras para David Velásquez

Javier Moreno y Jefferson Pérez se han transformado en personas que y figuras ejemplares de la lucha y esfuerzo dentro de este deporte. En la lista aparecen amigos de David que no han logrado despuntar, pero por su esfuerzo son su ejemplo.

Velásquez, también mencionó a Miguel Ángel García, atleta español, es una figura por la edad que tiene, quien a sus 50 años sigue en pie de lucha y está a punto de estar en sus séptimos Juegos Olímpicos.

David Velásquez señaló que es bien terco, pero a la vez perseverante. “No he permitido que los malos pensamientos o ataques de otras personas me disminuyan, lo que hacen es sumar para mi crecimiento deportivo. Mi objetivo es ser mejor amigo, hermano, estudiante, como persona".