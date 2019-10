Felipe Caicedo explotó ante declaraciones de Francisco Egas

El delantero ecuatoriano que milita en Lazio, Italia, Felipe Caicedo, explotó contra las declaraciones del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, quien al enterarse que Caicedo no quiere regresar a la Tricolor dijo en rueda de presna que solo convocarán "a quienes quieran matarse por la camiseta de la Selección".

'Felipao' renunció a la Tricolor el pasado 15 de septiembre del 2017. Y este miércoles 2 de octubre del 2019, reiteró esa postura en una conferencia de prensa.





Ante eso, Francisco Egas, el día que se entregó la nómina de convocados para el amistoso de Argentina, expresó: "No creo que tenga mucho que comentar. Si no quiere estar en la Selección, no está. Vamos a estar con quienes quieran matarse por esta camiseta".

Caicedo estalló de ira al enterarse y reaccionó en su cuenta de Twitter: "En lugar de hablar de mí podrías hablar de ¿por qué señalas a unos jugadores y a otros no, por qué? ¿Mandas al frente a unos y a otros no?", empezó su cadena de mensajes.

Envés de hablar de mi podrías hablar de xq señalas a unos jugadores y a otros no, porque? mandas Al frente a unos y a otros no? — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) October 3, 2019

Después, el delantero de 31 años agregó: "¿Tu me vas a dar clases? ¿Y tu mueres por tus jugadores Sr. Presidente? 15 años defendí y maté por la camiseta de la Selección, tú no me vas a venir a dar clases".

Tu me vas a dar clases? Y tu mueres por tus jugadores ? Sr presidente — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) October 3, 2019

15 años defendí y mate por la camiseta de la selección tu no me vas a venir a dar clases — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) October 3, 2019

