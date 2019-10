Coordinador de América de Quito confirmó que intentaron sobornar a su jugador

¡Confirmado! el coordinador de América de Quito, Sebastián Portilla, habló en una entrevista radial en Área Deportiva y reveló que uno de sus jugadores sí recibió una oferta de soborno.

Toda esta polémica nació en el partido ante Emelec el pasado 21 de septiembre donde, los eléctricos ganaron 2-1 y uno de los goles fue por la vía penal, tras una falta de Onofre Mejía.

Dos penaltis 'extraños' cometidos por Onofre Mejía ante Emelec fueron los causantes de semejante decisión de despido del jugador.

COMUNICADO OFICIAL | Onofre Mejía pic.twitter.com/46kXTSMY36 — América de Quito (@CDAmericaQuito) September 23, 2019

Tras este polémico partido, el club América de Quito confirmó la separación de Onofre por las acusaciones de haberse vendido al rival. Además se dio la renuncia del DT, Luis Espinel.

Portilla mencionó en la entrevista radial que recibió un audio en el que se intentaba sobornar a un jugador del cuadro 'cebollita'. “Un presidente jamás va a llamar a un jugador, siempre hay emisores, algún intermediario. No estoy para decir nombres, pero eso pasó”.

Sebastián Portilla no quiso dar nombres sobre el jugador que estuvo involucrado en un intento de soborno. Actualmente, América de Quito se encuentra luchando por mantener la categoría en la Liga Pro.

Onofre Mejía después del partido mencionó: "el entrenador me dijo que era un vendido, yo reaccioné y tuvimos un roce fuerte en el vestuario. Dejo todo en las manos de la justicia divina: no soy un vendido y no recibí dinero de nadie", zanjó el futbolista en CRE Satelital.

Sanciones para clubes o jugadores que sobornen o amañen partidos

Las sanciones se sustentan en los artículos 11, 12, 13 y 26 del Reglamento de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol

El artículo 13 de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol dice lo siguiente:

Las sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta serán: a) Apercibimiento;

b) Amonestación;

c) Multa, para cuya aplicación se tendrá como referencia una “Unidad Deportiva de Multa”, en adelante UDM, cuyo valor monetario será modificado por el respectivo congreso ordinario cuando lo considere conveniente;

d) Suspensión;

e) Expulsión;

f) Pérdida del partido;

g) Deducción o pérdida de puntos; y,

h) Pérdida de categoría.

Debido a la gravedad un club podría quedar suspendido por cinco años o hasta perder la categoría.

