Klinsmann se estaría alejando de Ecuador para dirigir al Tottenham

Hace unos días, el continente europeo daba por hecho que el DT alemán, Jürgen Klinsmann, llegaría a la Selección de Ecuador. Pero, este viernes, medios importantes de Inglaterra han manifestado que estaría interesado en uno de los equipos más importantes de la Premier League, Tottenham.

Según el diario Daily Mail, a Klinsmann le gustaría ser el nuevo DT del Tottenham Hotspur, en el caso si Mauricio Pochettino deja el equipo debido al mal inicio de temporada que están teniendo en este momento.

Jurgen Klinsmann keen on Tottenham job if Mauricio Pochettino decides to head for the exit door https://t.co/5Eo3Mxvjwg

— MailOnline Sport (@MailSport) September 25, 2019