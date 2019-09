Independiente del Valle festejó bailando salsa choque su pasó a la final de la Sudamericana

Independiente del Valle la noche del miércoles 25 de septiembre igualó en número de finales internacionales a Barcelona SC, y se encuentra a tres de alcanzar el record de Liga de Quito.

Los del Valle mostraron un juego digno de un campeón en los dos cotejos disputados con Corinthians. El resultado favorable (2-0) conseguido en Brasil, permitió que juegue más holgado en el “Coloso del Batán” en su partido de vuelta. Un empate de 2-2 bastó para conseguir el boleto dorado a la final de la Copa Sudamericana 2019.

El rival de los rayados del Valle se sabrá la noche del jueves 26 de septiembre, Colón de Santa Fe y Atlético Mineiro jugarán la segunda semifinal. Los argentinos tiene una leve ventaja de 2-1.

El estadio Olímpico Atahualpa estuvo casi repleto, y los aplausos y gritos de gol se escucharon al finalizar el cotejo. Los jugadores del IDV no solo festejaron dentro de la cancha, fuera de ella (camerinos) lo hicieron con un peculiar baile.

En un video publicado por la cadena de deportes Sports Center se aprecia como los jugadores del equipo de Sangolquí bailan al estilo de la salsa choque. En la grabación se observa que los movimientos de cadera no solo lo usan para regatear a sus rivales.

Felicitaciones

Jorge Célico, técnico interino de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, aprovechó la oportunidad para felicitar a los rayados del Valle: “Qué hermoso y motivador es ver un equipo ecuatoriano en una final internacional, felicidades Independiente Del Valle. Se lo merecen".

Independiente del Valle, el club más joven y menos caro en semifinales de Copa Sudamericana Independiente del Valle buscará esta noche, 25 de septiembre de 2019, llegar a la final de la Copa Sudamericana que se juega en Paraguay.

Miguel Ángel Ramírez

“Al principio, cuando vine, me miraban de medio lado en formativas con los jóvenes. Luego me vine ganando la confianza y llegué también a tener confianza con primera. La confianza se construye, les he dicho que tomen lo positivo y lo que no sea útil que no”

"Desde pequeños venimos con el ánimo de ganar, siempre ganar somos un grupo joven que quiere siempre ganar y queremos lograr el campeonato”, finalizó el técnico de IDV después del paso a la final.