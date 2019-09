En Europa afirman que no hay dudas que Jürgen Klinsmann será el DT de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha sido muy hermético en anunciar la nueva contratación del técnico de la Selección de Ecuador, pero hasta el momento no se confirma quién será el estratega. Sin embargo, en Europa afirman que no hay dudas que será el alemán Jürgen Klinsmann.

El presidente de la FEF, Francisco Egas, desde el viejo continente ha afirmado que el alemán es el candidato más firme para dirigir a la Tri.

Este miércoles desde Italia, el periodista deportivo Nicolo Schira de Calcio Mercatto, uno de los medios digitales más importantes del país ratificaron que Klinsmann será el nuevo DT de la Tri.

En su cuenta de Twitter, el periodista mencionó que todos los caminos conducen al alemán a la FEF. "Pendiente únicamente de terminar de pulir todos los aspectos financieros que por ahora los separan de forma mínima". escribió.

L'#Ecuador ha scelto Jurgen #Klinsmann come nuovo ct della nazionale. Trattativa in corso per trovare l'accordo economico. Contratto fino al 2022. #calciomercato

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 24, 2019