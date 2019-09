La razón por la que Cristiano Ronaldo no asistió a la gala de premios "The Best"

El nominado al premio "The Best" como mejor jugador de la FIFA de este año, Cristiano Ronaldo, fue una de las grandes ausencias en la gala que se desarrolló en Milan, Italia. Ante eso, se conoció la razón de su ausencia.

The Best 2019: Los ganadores de la ceremonia celebrada por la FIFA Lionel Messi se llevó el premio al mejor jugador FIFA del 2019.

La estrella de la Juventus no asistió a la gala de los premios "The Best" debido a una molestia. El delantero sufre una fatiga muscular que lo dejó fuera de la convocatoria del equipo italiano para el próximo partido "este miércoles".

Ante esa molestia el portugués decidió no asistir al importante evento.



Cabe recordad que el año pasado Ronaldo tampoco asistió a esta ceremonia. En esa ocasión se rumoró que no fue a los premios "The Best 2018" porque se corrió un rumor que no iba a ganar el premio y este año también se volvió a encender por su nueva inasistencia.

Otra figura mundial que también estuvo ausente fue el entrenador Pep Guardiola, quien estuvo nominado a mejor técnico del año.

En la alineación de los mejores jugadores FIFA, el nombre de Cristiano Ronaldo estuvo presente pero no fue nombrado al momento de presentar a los jugadores. Así quedó el 11 mejor del mundo: Alisson, Ramos, De Ligt, Van Dijk, Marcelo, Modrić, Hazard, De Jong, Messi, Ronaldo, Mbappé.

El galardón al mejor arquero fue para Alisson Becker, portero del Liverpool quien quedó campeón de la Champions League 2018 y campeón de la Copa América con su selección Brasil.

El premio a mejor entrenador fue para Jill Ellis, quien fue la DT de la Selección de Estados Unidos femenino y quedó campeón del mundo en el Mundial de Francia 2019.

El esperado premio al mejor jugador FIFA 2019 que recibió el galardón "The Best 2019" fue para: el astro argentino Lionel Messi. El premio a mejor jugadora FIFA 2019 fue para: Megan Rapinoe. La jugadora quedó campeona del mundo con su selección de Estados Unidos y fue designada como mejor jugadora del Mundial Francia 2019.

