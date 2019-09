Antonio Valencia tiene una cláusula de salida y podría dejar Liga de Quito

El dirigente de Liga de Quito, Esteban Paz, en declaraciones para radio Área Deportiva (99.3 FM, en Quito) reveló que existe una cláusula de salida que le permitiría a Antonio Valencia dejar Liga de Quito en diciembre.

Ante eso, el principal directivo de los 'Albos' recalcó que evitará y "luchará" para que se quede en el club.

"Confío en que no use esa cláusula de salida. Lo defenderé, no solo porque está en Liga, sino por lo que representa al Ecuador", dijo Paz sobre los constantes cuestionamientos contra el futbolista de 34 años.





Publicidad





El dirigente reiteró que el excapitán del Manchester United llegó al 'Rey de Copas' con la intención de 'triunfar en su país' y no por motivos económicos. Paz recordó que el Galatasaray turco ofreció "el triple de sueldo" de lo que Liga de Quito podía pagar.

“Daremos todas nuestras fuerzas para que mientras él esté aquí se sienta cómodo y esté bien. Confío en que no va a darse (la salida anticipada), no les vamos a dar ese gusto a los anti-Liga, que no valoran que Antonio Valencia haya decidido regresar al país”, expresó Paz.

El dirigente universitario indicó que hay propuestas del fútbol de Estados Unidos para fichar al exvolante del Manchester United e insistió en que su deseo es que cumpla con el contrato de dos temporadas que firmó con los albos.

Esteban Paz también comentó que están esperando la confirmación del Manchester United para realizar el partido de despedida de 'Toño' en el Old Trafford de Inglaterra. Partido por los 10 años que el tricolor jugó en los "Red Devils" y porque ambos clubes se enfrentaron en el mundial de clubes en el 2009.

"Esperamos ya para octubre tener la fecha y ponernos a trabajar en ese tema", manifestó el directivo azucena.

Te puede interesar:

El novedoso regalo que recibió Antonio Valencia del Manchester United Hace algunas semanas, el futbolista celebró su cumpleaños, pero los regalos aun siguen llegando ahora por parte de su exequipo de fútbol.

Te dejamos en video: