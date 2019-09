El Olímpico Atahualpa está forzado a remodelarse si desea seguir como sede de eliminatorias mundialistas

El estadio Olímpico Atahualpa se ha caracterizado por ser sede para eliminatorias mundialistas. En este escenario deportivo, Ecuador, logró su primera clasificación a un mundial.

Juan Sebastián Roldán, secretario de Lenín Moreno, a través de un entrevista indicó que el gramado del Atahualpa "corre peligro" de ya no ser sede para las eliminatorias de Catar 2022.

Estas declaraciones ponen en jaque a la Concentración Deportiva de Pichincha, Federación Ecuatoriana de Fútbol y Gobierno. Ecuador estaría trabajando en contrarreloj debido a que las eliminatorias para el mundial de Catar empiezan en marzo del 2020, quedaría poco más de seis meses para realizar estos cambios solicitados por la Conmebol.

Roldán alertó de un posible veto por parte del organizado regulador del fútbol latinoamericano, La CONMEBOL.

“Si es que no hay una inversión de aquí a marzo en el Atahualpa, posiblemente la Conmebol no nos deje jugar las eliminatorias en el estadio. Esa inversión no nos corresponde a nosotros como Gobierno”, declaró Roldán

“Tendremos que sentarnos con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), que es dueña del estadio, y sin duda alguna apoyaremos en todo lo que podamos para que el estadio siga siendo sede de las eliminatoria”, agregó el secretario de Gobierno.

Por su parte, Jaime Ruiz (presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha) anunció que la próxima semana se formará una comisión especial conformada por la presidencia, alcaldía de Quito y empresa privada para definir la ruta más viable.

El principal objetivo es que el "Coloso del Batán" este listo, con las exigencias básicas, para seguir como sede de la Tri. Ruiz, agregó que USD 50 millones se necesitará para que este estadio llegue a remodelarse y ser la posible sede de un torneo como el Mundial de Fútbol.

El sueño de que se realice un Mundial de Fútbol entre Ecuador, Colombia y Perú parece una labor difícil de cumplir, pero no imposible. Según Roldán, es viable, ya que necesitará construir una carretera entre Guayaquil y Quito, además de ampliar la oferta hotelera. Un total de 2000 millones se tendrían que usar para adecuar al país para acoger esta cita del “Rey de los Deportes”.

El Coloso del Batán fue inaugurado en 1951, y una remodelación es necesaria, en primera instancia para su permanencia como de mundialista. Después está su papel como sede de la Copa América y finalmente, aunque nada seguro, para acoger una Copa del Mundo.

En lo referente a los costos de organizar un Mundial de la FIFA, Roldán afirmó que el Estado ecuatoriano está en capacidad de llevar adelante un proyecto para albergar el Mundial cuando faltan diez años para la celebración de esa edición.

