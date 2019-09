¿Ecuador está en capacidad de ser sede para el Mundial 2030?

Para el catedrático y asesor del alcalde de Quito Jorge Yunda, Fernando Carrión, Ecuador no está apto para ser una de las sedes del Mundial 2030. Incluso, Quito y toda la región Sierra no estarían en capacidad por el simple hecho de la altura.

"La capital tiene 2.850 metros de altura y no se sabe si la FIFA pueda aprobar esta ciudad, incluso el organismo estaba intentando cambiar a través de la Conmebol que los partidos se jueguen máximo a 2700 metros de altura; claro, esto no está aprobado. También se incluye a la Sierra por este motivo", manifestó el investigador de la FLACSO.



Carrión aseguró que ningún país está apto para ser sede de un Mundial, "por eso se lo anuncia con muchos años de anticipación para que se hagan las inversiones del caso".

Brasil invirtió aproximadamente 12 mil millones de dólares en infraestructura, seguridad, vías, estadios, y movilidad para poder cumplir con todos los requisitos que FIFA solicita. En el 2014, ese fue el torneo más caro de la historia, pero fue superado por Rusia 2018 pues su presupuesto aumentó en 14 mil millones de dólares aproximadamente.

En el caso que sí se pudiera realizar el Mundial 2030 en Colombia- Ecuador- Perú y el presupuesto se dividiría en partes iguales entre los tres países, Carrión manifiesta que el monto que se debería invertir sería mínimo de 4 o 5 mil millones de dólares. ¿Nuestro país podrá invertir esa cantidad?

Para el urbanista, las ciudades de la región Costa estarían en la capacidad y se deberían analizar las urbes como: Guayaquil, Manta y Portoviejo. "A esas ciudades se debería hacer los cambios respectivos y mejoras de infraestructuras, aunque me atrevo a decir que ningún estadio está en condiciones de cumplir las normas que la FIFA establece" agregó Fernando Carrión.



"El estadio de Barcelona SC es el mejor estadio, pero hoy en día, una de las regulaciones que tiene la FIFA, es que toda la gente esté sentada. En el caso del Maracaná cuando se realizó el mundial de Brasil 2014 , el escenario tenía una capacidad de aproximadamente 180 mil personas pero, por el reglamento de la FIFA en colocar asientos, se redujo a 80 mil personas".

El Monumental de Barcelona SC tiene una capacidad de 65 mil personas, pero si se le coloca asientos, su capacidad reducirá y significa que se deberá hacer una inversión, lo cual es muy factible. Además, el tema de la capacidad solo es otro requisito. El escenario también debe tener una capacidad de evacuación en ocho minutos y se deberá ampliar la zona de parqueos, además de establecer un plan de movilidad para poder llegar al la zona.

Para el Mundial 2030 faltan 11 años, y en ese tiempo sí se podría mejorar la infraestructura deportiva y hotelera para cumplir con todos los requisitos que el máximo organismo solicita, reseña Fernando Carrión y además es enfático en recalcar que el Gobierno de turno que esté para esa fecha incluso cinco años antes debería analizar si está en capacidad de realizar una inversión para este mega evento. "En este momento, el presupuesto de Ecuador está entre 36 y 37 mil millones de dólares", finaliza Carrión.

Al parecer la propuesta sigue en pie, pues el pasado miércoles 11 de septiembre, el presidente de la República en conjunto con el presidente de la Ecuafútbol, Francisco Egas, lanzaron el plan "Juego Limpio 2030", pensando en la posible organización del Mundial 2030.

Habrá 500 nuevas escuelas de fútbol. No solamente proponemos realizar la Copa Mundial, ¡Hay que prepararse! Esas escuelas funcionarán en colegios públicos, ligas barriales, parroquiales y provinciales. ¡Con la mejor tecnología, instalaciones y técnicos! #JuegoLimpio2030 pic.twitter.com/wnPKRPgyYY — Lenín Moreno (@Lenin) September 11, 2019

El primer Mandatario agregó que: "Habrá 500 nuevas escuelas de fútbol. No solamente proponemos realizar la Copa Mundial, ¡Hay que prepararse! Esas escuelas funcionarán en colegios públicos, ligas barriales, parroquiales y provinciales. ¡Con la mejor tecnología, instalaciones y técnicos!".

Hasta el momento esta propuesta no ha tenido eco en esos países. Al menos no uno oficial, pues los presidentes Iván Duque de Colombia y Martín Vizcarra de Perú no se han pronunciado. Esta noticia no ha sido bien recibida en las redes sociales. Moreno ha recibido críticas porque el país debe resolver antes problemas económicos y de seguridad antes que pensar en un Mundial.

Por otro lado, Ecuador debe prepararse para su próximo reto futbolístico incluyendo la organización, pues en el 2023, seremos anfitriones de la Copa América, y ese será nuestro examen para evaluar nuestros escenarios deportivos, cultura, e infraestructura.

Ayer propuse a los presidentes @IvanDuque y @MartinVizcarraC que organicemos el Mundial de Fútbol Ecuador, Colombia y Perú 2030, año en el que Sudamérica está favorecida para ser sede. ¡Todo nuestro apoyo a la @FEFecuador y a su presidente @franciscoegas para lograrlo! pic.twitter.com/bRKg8hKGB7 — Lenín Moreno (@Lenin) September 7, 2019

