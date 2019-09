Richard Carapaz se perderá el Tour de Gran Bretaña por inconvenientes con la visa

El último ganador del Giro de Italia, el ecuatoriano Richard Carapaz, se perderá el Tour de Gran Bretaña porque no recibió su visa a tiempo.

El ciclista de 26 años estaba listo para competir junto a su compañero de equipo de Movistar, Mikel Landa, en su debut en la carrera que comienza en Escocia el fin de semana.

El español Héctor Carretero reemplazará a Carapaz, quien a principios de esta semana acordó unirse al equipo británico Team Ineos por los próximos tres años.

🇬🇧😢 Sadly, and despite the Movistar Team following all procedures, @RichardCarapazM's visa for the @TourofBritain has not been granted in time for him to travel to the #OVOToB. @h_carretero will be replacing the Ecuadorian. Our race guide (starts Sat) 👇 https://t.co/AbMyERrNaS

— Movistar Team (@Movistar_Team) September 6, 2019