El entrenador encargado de la Selección de Ecuador, Jorge Célico, se refirió a las exclusiones de Brayan Angulo y Cristian Ramírez en la Selección de Ecuador. El estratega no se guardó nada y confesó que "odia la mentira".

En diálogo con el programa 'Debate Fútbol' de DIRECTV, comentó que: "En realidad ellos dos sí sabían algo. Uno tiene que bloquear a los jugadores con 15 días de antelación a la convocatoria para que los equipos del exterior los cedan. Pero después de eso, ninguno de los dos me llamó y me dijo vea profe, en verdad tengo esta situación. Si hubiera sido así, hubiera trasladado el pedido al directorio de la FEF".

Recordemos que lo ocurrido con Angulo y Ramírez se trató que ambos fueron convocados para la fecha FIFA de septiembre. Sin embargo, los jugadores manifestaron que no se encontraban a plenitud en lo físico. Ante ello, Célico los reemplazó por Mario Pineida y Michael Estrada, pero luego actuaron con sus clubes el Cruz Azul y el Krasnodar.

De hecho, el 29 de agosto, la FEF informó que Pineda se sumó al llamado del DT y que Ramírez "no podrá ser considerado debido a una lesión". Dos días después, el deportista fue titular en el encuentro, ante Ural por la Premier League Rusa, y completó el mismo sin problema.

En el caso de Angulo, el deportista habría solicitado no ser considerado. Según para adaptarse a su nuevo club, Cruz Azul.

"A mí lo que me molesta es el engaño. Me molesta la mentira. Yo odio la mentira y quizá como me ven por ahí sin pelo, medio gordito, piensan que uno es tonto. Pero en realidad no lo soy. Tengo bien claras las cosas", aseveró Célico.