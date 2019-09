'Chavo' Cruz confesó lo que le dijo Antonio Valencia en la Bombonera cuando se lesionó

El lateral izquierdo de Liga de Quito, Cristian 'Chavo' Cruz sufrió una triple fractura (tobillo, tibia y peroné) en su pierna derecha en el partido ante Boca Juniors en la Bombonera de Argentina por los cuartos de final de vuelta de la Copa Libertadores. En esos momentos de tragedia, el jugador recibió unas palabras de aliento de Antonio Valencia.

En una entrevista con radio Huancavilca de Guayaquil, Cruz se mostró muy optimista después de su operación ya que se encuentra en descanso antes de iniciar con su proceso de rehabilitación.

Lesión de Christian Cruz / Twitter

“Tengo 12 días de descanso hasta que me saquen los puntos, está un poco inflamado. Cuando me saquen los puntos ya comenzaré a hacer la terapia. Después de la operación tuve un dolor que a veces no lo aguantaba pero con las pastillas bajaba un poco y gracias a Dios, ahorita hay poco dolor”, dijo sobre cómo ha pasado estos días después de la operación.

El lateral contó cómo fue su lesión ese día en el estadio La Bombonera. Cruz dijo que había un orificio en el gramado y que se le quedó la punta del pie. “Yo creo que había algo ahí, había un huequito y justo ahí se me quedó la punta del pie", dijo y amplió que ahora solo piensa en recuperarse.

Cuando se le preguntó sobre el doloroso momento que vivió manifestó:

“Adrián (Gabbarini) y Antonio (Valencia) me trataban de tranquilizar cuando estaba en el piso, me hablaban que esté tranquilo. Una vez que terminó el partido, en el camerino se acercaron todos y me dieron esas palabras de aliento que a uno lo motivan. Antonio me dijo que había sufrido la misma lesión (en septiembre de 2010 tuvo una doble fractura con el Manchester United) y que lo vea que todavía está jugando, que yo era muy joven y que haga las cosas bien en fisioterapia porque me voy a recuperar”.

'Chavo' Cruz también mostró su agradecimiento por el trato que recibió en la Bombonera: “no conversé con ningún jugador de Boca pero la verdad agradezco a todo el cuerpo médico y a la dirigencia de Boca, se acercaron muchos dirigentes de Boca y de la Conmebol después del partido para saludarme. Me siento motivado, por ahí se me vino lo peor al momento de la lesión pero ahora estoy muy tranquilo, tengo a mi familia y a mis amigos”.

Te puede interesar:

Te dejamos en video: