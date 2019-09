Copa Ecuador: Precios de las entradas para Aucas vs Liga de Quito

Este domingo 8 de septiembre del 2019 Aucas recibe a Liga de Quito por los cuartos de final de ida de la Copa Ecuador. El encuentro está pactado para las 12:00 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda o más conocido como la 'Caldera del Sur'.

La directiva oriental dio a conocer el precio de entradas para el partido por el torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol:

General: 8 dólares

Tribuna: 20 dólares

Palco: 30 dólares

Para la hinchada local, los boletos se venderán el sábado 7 de septiembre en el estadio de su club. Para los visitantes se entregarán el mismo día pero en el Coliseo Rumiñahui de 12:00 a 17:00.

Sociedad Deportiva Aucas se encuentra motivado esta temporada ya que en los dos cotejos disputados ante Liga de Quito por el torneo local han vencido. Se encuentra además en la sexta posición de la tabla ya que lleva ocho partidos sin perder.

Los orientales volvieron a entrenarse el martes a diferencia de Liga de Quito que tuvo descanso por decisión de su estratega, Pablo Repetto. Aucas contará con todos sus jugadores a excepción de la 'U' quien perdió a Christian Cruz ya que fue operado por una luxofractura en el compromiso de la Copa Libertadores ante Boca Juniors.

Por su parte, los 'albos' ganaron en sus últimos compromisos ante Técnico Universitario 2-0 y a El Nacional por el mismo marcador. Esos triunfos le permitieron escalar a la séptima posición con 38 puntos.

El Superclásico capitalino entre Aucas vs Liga de Quito promete ser un duelo de racha, ya que ambos equipos no han perdido en los último cotejos. Se espera gran afluencia ya que no hay actividad de la Liga Pro por la doble jornada de torneos FIFA .

Te puede interesar:

Te dejamos en video: