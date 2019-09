La reacción de Zlatan cuando le preguntan por Boca se viralizó

Zlatan Ibrahimovic fue abarcado por un periodista y nadie imaginó lo que pasaría. Parecería una broma o algo planificado, pero no fue así. Resulta que en Estados Unidos le cuestionaron sobre Boca, y la respuesta del delantero sueco fue amarga, tanto que se viralizó.

Al futbolista se le acercó un periodista en el estacionamiento de los jugadores de Los Angeles Galaxy. Ahí le quiso hacer una pregunta relacionada con Boca Juniors y Daniele De Rossi, pero Zlatan no le dio chance ni a terminar la oración.





Puedo robarte una pregunta”, lanzó el periodista y el futbolista, muy amable respondió que “sí”. Sin embargo, lo que vino después fue lo impactante. Pues el entrevistador le empezó diciendo: “Me llamaron desde Argentina, del programa de radio ‘Boca de Selección’. Ahora De Rossi…”, pero de pronto Zlatan lo interrumpe:

“¿Quieres una foto o no?”

A esto, el periodista respondió que no a lo que el sueco, tras un seco “ok”, se dio media vuelta y se retiró dejándolo con lo palabra en la boca.

Pero Zlatan,,,, esto es VOKEEEEEEEEEEEEEE 😂😂 pic.twitter.com/bJM2HBd5FD — Sergio Pollo CARP 🇵🇱 (@Sergio16327406) September 3, 2019

No es la primera vez que se registra un incidente así con el delantero. Ya ha tenido antes respuestas egocéntricas como “estás hablando con dios” o que no verá el Mundial porque él no lo jugaría.

La reacción del futbolista quedó registrada en Youtube y se volvió tendencia en Twitter. Además, los fanáticos de River aprovecharon para burlarse.

