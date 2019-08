Leonardo Campana quiere ser campeón con Barcelona SC

Clubes europeos como Real Madrid y Napoli figuraban entre los “ grandes de Europa” que buscaban al delantero ecuatoriano Leonardo Campana. Leo fue figura en el sudamericano sub 20, donde fue goleador del torneo.

Campana a través de su cuenta de Instagram publicó el mensaje que por el momento lo ubica en la nomina de BSC. Él desea cumplir su máximo sueño que es salir campeón con el “Ídolo del Ecuador”.

“Como es de conocimiento publico, en cinco días se cierra el mercado de fichajes en Europa. Hoy he tomado la decisión que solo refleja mi sueño y principal objetivo que tengo con Barcelona Sporting Club”, mencionó Leonardo Campana.

“Quiero agradecer a mi agente por el trabajo con los clubes que mostraron interés en mis servicios, pero yo quiero quedar campeón con Barcelona”

“Por ahora no quiero otra cosa que disfrutar con la hinchada, quienes me han acogido desde las inferiores y de quienes siempre he sentido su respaldo”, agregó al carta de gol que tiene Célico.

El emotivo mensaje de Leonardo Campana tras su primer gol con Barcelona Sporting Club Leonardo Campana lloró de la emoción tras anotar su primer gol con Barcelona Sporting Club. El cuadro amarillo venció 3-1 al Delfín de Manta

“Sobre el futuro, dejo todo en manos de dios, el presente a vivirlo con pasión y a trabajar en equipo con grandes jugadores y seres humanos de los que aprendo día a día”, acotó Leo.

Barcelona SC, tras su goleada al América de Quito se ubica en la quinta posición y esta asegurando, hasta el momento, su pase a los play off de la Liga Pro. Debido a su nomina y regularidad, los "toreros", son los grandes aspirantes al título del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

Los canarios se medirán al elenco morlaco, Deportivo Cuenca, el próximo viernes 30 de agosto en el Serrano Aguilar a partir de las 20:00.