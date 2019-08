Se confirma que Richard Carapaz no competirá en la Vuelta a España

Este jueves 22 de agosto, Movistar Team emitió un comunicado donde confirma la lesión del ciclista ecuatoriano Richard Carapaz por lo que no competirá en la 74ª edición de la Vuelta a España, que arranca el sábado en tierras alicantinas.

Movistar Team confirmó que la 'Locomotora del Carchi' sufre una fuerte contusión en su hombro derecho, así como múltiples heridas, tras una caída el pasado domingo en el critérium Profronde van Etten-Leur (Países Bajos).

"Pese al tratamiento recibido desde entonces y la ausencia de fracturas, la evolución de las lesiones aconseja una mayor precaución para su total restablecimiento, por lo que no tomará parte en la carrera", reseña el comunicado.

Richard Carapaz no tomará la salida en #LaVuelta19. José Joaquín Rojas sustituye al ecuatoriano en el 'ocho' de Movistar Team para la ronda española.@RichardCarapazM will not take the start of @lavuelta next Saturday. @jjrojillas will be replacing him → https://t.co/5kfOgvnjlQ

— Movistar Team (@Movistar_Team) August 22, 2019