El hombre del gol: Daniel Nieto, el zurdo español del Independiente del Valle

El extremo zurdo español de Independiente del Valle, Daniel Nieto, fue fichado por un año y medio y al parecer el club no se equivocó al apostar por un europeo en sus líneas. En pocos partidos jugados, la hinchada de Sangolquí no olvidará su nombre pues en su debut de la Copa Sudamericana por los cuartos de final de vuelta, marcó el ansiado gol para llevar por primera vez a los ‘Rayados’ a la semifinal del certamen internacional. Aquí, un poco de su trayectoria.

Comencemos por tus inicios ¿Desde cuándo comenzaste a pegar tus primeras patadas al balón?

Me fui de casa (Palmanova, España) a los 15 años y me mude a Barcelona, pero fue mi padre el que descubrió que tenía talento y también era zurdo de pie por lo que le puso más empeño en buscarme un equipo.

…Pero se dice que los zurdos juegan mejor ¿verdad?

Bueno no se, conozco muchos jugadores que no son zurdos pero sí que se suele decir que tienen ese plus de calidad más los zurdos que los derechos.

2. Tu primer equipo fue el Espanyol B en el 2010 ¿Qué recuerdos tienes de esa temporada que te abrió las puertas a otros importantes equipos?

Bueno cuando te vas pequeño de casa y vivías en la residencia, me acuerdo que me juntaba con mis compañeros del equipos y la vida era muy buena ya que era de entrenar a estudiar y después a la residencia. Creo que el haber partido muy joven de casa me ha hecho más fuerte y he podido tener más experiencia en mi carrera deportiva.

3. ¿Se podría decir que tu paso por el FC Barcelona B fue tu mejor época?

Sí, para mi ha sido la mejor época pues hice pretemporada con el primer equipo dos años y uno compartí vestuario con Lionel Messi, Neymar, Fabrega, con Iniesta, Xavi y creo que para un jugador es un sueño cumplido.

4. Tienes fotos con Xavi, Iniesta, Messi ¿Qué veías en esos monstruos del fútbol y lo adoptaste?

Si tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos y pues lo que me dijeron es que disfrute de esa experiencia que no todos los días se puede vivir y mejore cada día mi rendimiento en el fútbol.

5. Llegas por primera vez a Latinoamérica y Ecuador ¿Qué diferencias encuentras con el fútbol europeo? ¿Qué falencias encuentras?

He encontrado la diferencia que el fútbol ecuatoriano es más físico que el europeo, pero lo que me ha sorprendido es que los clubes como Independiente del Valle apuesta mucho por la gente joven y le enseña cómo crecer futbolísticamente y como persona. Además están intentando mejorar el aspecto técnico no está tan avanzado como en Europa. En Europa se sigue mucho la Copa Libertadores y la Sudamericana no tanto como aquí pero si estamos al tanto de lo que pasa en los campeonatos.

6. ¿Cómo te ha recibido la gente de Independiente del Valle?

Pues bien, desde que se puso el entrenador en contacto conmigo y desde el primer momento mostró la confianza y el interés de que formara parte del proyecto de Independiente del Valle y estoy muy contento porque como futbolista que el DT muestre el interés en ti es muy importante porque el profe me ha dicho que cree en mí, que puedo dar ese aporte al equipo y que podré contribuir con goles.

La altura como te ha recibido…

La adaptación de la altura ha sido muy buena pues no me ha dado ningún efecto, ni dolor de cabeza. Ha sido un gran recibimiento por parte de los dirigentes y mis compañeros. Es un grupo muy unido, estoy muy agradecido con ellos y el cambio lo están haciendo muy fácil.

7. ¿Te ha gustado la gastronomía ecuatoriana?

Si he probado un par de platos, en la residencia de Independiente del Valle me han brindado pero no se diferenciar mucho la sazón (risas). He degustado algunas sopas típicas y maduro frito pero no he tenido el gusto de probar todavía el hornado, que es plato típico de Sangolquí.

8. ¿Qué quisieras conseguir con el Independiente del Valle?

En el año y medio que tendré con Independiente espero, tanto en el nivel individual como el colectivo, llegar lo más lejos con el club y conseguir el título en la Copa Sudamericana pues estamos muy cerca. En el torneo local también estamos bien, en el tercer lugar por lo que intentaré seguir con la dinámica, meternos en los 'playoffs' y luchar el año que viene clasificar a Copa Libertadores.

9. ¿En cinco años dónde te miras?

La verdad no lo se (risas). No tengo ni idea. Pues bueno acabo de llegar no te podría decir lo que de aquí en cinco años me encontraré. De momento, trataré de dar lo mejor posible en Independiente y dar alegría a la hinchada.

