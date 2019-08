Jorge Célico explicó por qué Enner Valencia sí fue convocado a la Selección

El DT de Ecuador Sub 20 y que ahora está encargado de la Selección Mayor, Jorge Célico, renovó la Tri con la convocatoria de nuevos jugadores y excluyó los nombres de los supuestos involucrados en el caso Piso 17. Sin embargo, Enner Valencia sí fue convocado pese a que en el 2017 tuvo un acto de indisciplina. Ante eso el estratega detalló las razones.

Antes de finalizar las eliminatorias a la Copa del Mundo Rusia 2018, después de la Selección cayera ante Chile en Santiago, cinco jugadores de la Tricolor se fugaron de la Casa de la Selección para vivir un momento de diversión en la noche quiteña. Todo antes de enfrentar a Argentina en Quito en la última fecha de la Eliminatoria que nos dejó fuera del Mundial.





Publicidad





Énner Valencia, John Cifuente, Gabriel Cortez, Joao Plata y Robert Arboleda fueron los jugadores que participaron de este caso de indisciplina conocido como ‘la Fuga de los 5’.

“Énner tuvo un inconveniente en su momento antes de jugar contra Argentina, Énner fue absuelto y su comportamiento, según me han comentado los dirigentes de la FEF, ha sido ejemplar en la Copa América. Y por eso está dentro de los convocados, por eso y por sus aptitudes deportivas”, explicó Célico.

En el caso de Robert Arboleda, Célico fue enfático al mencionar que no será convocado: "Arboleda está dentro del grupo que no van a ser considerados por el tema disciplinario, el jugador ha estado en actos de indisciplina y no va a ser considerado, así lo hemos conversado con la directiva de la FEF”, aseguró Jorge Célico, DT de la Sub 20 y Director de Formativas de la FEF quien estará a cargo de la Selección de Mayores en la fecha FIFA de septiembre.

Ecuador jugará el próximo 5 de septiembre ante Perú en Estados Unidos y el próximo 10 de septiembre en Ecuador ante un rival que se espera confirmar en las próximas horas.

Te puede interesar: