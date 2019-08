Francisco Egas: "'Bolillo' Gómez tiene una estrecha relación con Vinicio Luna"

Este martes 20 de agosto del 2019 la Federación Ecuatoriana de Fútbol llevó a cabo una rueda de prensa para anunciar los nuevos convocados a la Selección de Ecuador para los amistosos de septiembre. El presidente Francisco Egas compartió unas palabras donde aclaró y 'zanjó' el tema de Vinicio Luna en la FEF y reveló que tenía una "estrecha relación con 'Bolillo' Gómez".

“Voy a zanjar este tema, me he quedado muy sorprendido por cómo la prensa ha manejado el tema del Piso 17 así como la relación con Vinicio Luna, incluso tomando declaraciones de un ex colaborador de la FEF (Martín Ampuero) que parece que hemos descubierto algo muy obscuro”, aseveró el titular de la FEF cuando se le preguntó por el tema del Piso 17 y de Luna.

“Vinicio Luna y 'Bolillo' Gómez tenían una relación de amistad y una relación muy estrecha. Vinicio Luna llevaba la elaboración de planes de trabajo y viajes en lo que correspondía exclusivamente al director técnico, él (Luna) traía todos los informes que le correspondían a 'Bolillo' y por eso lo veían aquí (en la FEF)”, profundizó Francisco Egas ante los medios en Guayaquil.

Además confirmó que nunca hubo un contrato entre Vinicio Luna y la FEF:

“Durante la Copa América y antes de que descubran esto tan malo que parecen haber descubierto, le pusimos punto final a esta relación porque ahí empezamos a ver que esa relación podía ser tóxica a pesar de ser una relación exclusiva con el DT. Nunca hubo un contrato, un pago o un egreso para Vinicio Luna de parte de la FEF”, culminó Egas al respecto.

Vinicio Luna fue visto en Brasil cuando la Selección de Ecuador participó en la Copa América. Ante eso se encendió las alarmas sobre una posible vinculación con la FEF.

