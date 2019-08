La disculpa de Antonio Valencia tras su expulsión en el partido de Liga de Quito vs Barcelona SC

El 5 de octubre del 2019 se cumplirán 22 años del invicto que tiene Liga de Quito sobre Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El pasado viernes 16 de agosto se jugó la fecha 22 de la Liga Pro donde la 'U' volvió a imponerse frente al 'Ídolo' 2-0 pese a quedarse con 10 debido a la expulsión de Antonio Valencia. Ante eso, el lateral derecho pidió disculpas por lo sucedido.

Liga de Quito conserva durante más de 20 años el invicto de su estadio ante su tradicional rival guayaquileño. Anoche se vivió una fiesta total futbolera con goles de Anderson Julio, a los 67 minutos, y el uruguayo Rodrigo Aguirre, a los 90'.

El excapitán del Manchester United, Antonio Valencia, fue expulsado a lo 53' minutos, por reincidir en amonestaciones lo cual recibió doble tarjeta amarilla.





Publicidad





En su cuenta de Twitter, Valencia pidió disculpas a la hinchada y compartió una foto con todo el equipo de Liga de Quito.

"Disculpas a la hinchada por la expulsión de ayer. Rescatemos el juego, la garra y corazón del equipo! ¡Vamos con todas las energías contra Boca" escribió el expreso amazónico.

Disculpas a la hinchada por la expulsión de ayer. Rescatemos el juego, la garra y corazón del equipo! ¡Vamos con todas las energías contra Boca @ldu_oficial ❤️💪🏼 pic.twitter.com/rPbBvDcSH8 — Antonio Valencia (@anto_v25) August 17, 2019

Los comentarios no se hicieron esperar respaldando al 'Toño'. Un usuario de Twitter manifestó que le extrañó que un jugador se disculpe por una expulsión.

Tras el triunfo de Liga de Quito vs Barcelona SC, Antonio Valencia habló con la prensa donde lamentó que el juez tomara la decisión de sacarlo del partido.

“Me siento como un extranjero, es una pena, ojalá que no vuelva a pasar. Ahora se viene Boca y trabajaremos para sacar un resultado positivo. Me voy un poco triste por la roja, sinceramente que la de Díaz no fue amarilla, no fue una amarilla. Fue una vergüenza, no me dio explicaciones (Augusto Aragón), lo más importante es que el equipo consiguió los tres puntos”, amplió.

"Antonio, nunca he visto un jugador que se disculpe por una circunstancia del juego, y en verdad con tu humildad te ganaste el cariño y respeto de todos!!", escribió.

Antonio, nunca he visto un jugador que se disculpe por una circunstancia del juego, y en verdad con tu humildad te ganaste el cariño y respeto de todos!! VAMOS LIGA!! #VamosPorOtraLibertadores #LigaJuegaConAltura — Ricardo Ortiz N. (@novillo_ricardo) August 17, 2019

Las figuras del primer tiempo resultaron los porteros, el argentino Adrián Gabbarini, por el local, y el uruguayo Damián Frascarelli, que bloquearon sendos remates de los atacantes, el uruguayo Jonathan Alvez, de Barcelona, y su compatriota Aguirre, de Liga.

Pese a tener uno menos, Liga logró romper el sistema defensivo barcelonista, tras una tejida fantástica entre los hermanos y atacantes Johjan y Anderson Julio, quien enfrentó, burló al portero y remató a placer para convertir el gol local, al minuto 67.

Liga de Quito acumuló 32 puntos y Barcelona se quedó con 39. La vigésima segunda fecha continuará con los partidos: Deportivo Cuenca-Aucas; América de Quito-Guayaquil City y Mushuc Runa-Delfín.

Te dejamos otras noticias:

Te dejamos en video: