Piso 17: Supuesto audio filtrado enciende la polémica en la FEF

Más de un mes ha transcurrido después de la polémica eliminación y supuesta fiesta realizada en el piso 17, de un hotel de Brasil, por jugadores ecuatorianos. Este jueves un video publicado por el portal de noticias deportivas, Studio Fútbol, encendió de nuevo el tema.

Antonio Valencia, jugador de Liga de Quito, reaccionó a la grabación y señaló: “La verdad es la mejor noticia ¡Gracias a Dios publicaron el video! Nadie está en estado etílico, nadie externo a la selección, pedimos comida. El ánimo de una derrota del país jamás, para un ecuatoriano ha sido, ni será motivo de fiesta, es de reflexión como lo hicimos con los compañeros”, publicó.

El exjugador del Manchester United tuvo el apoyo del dirigente Esteban Paz, pero en un acercamiento al video se aprecia como un logo de cerveza mexicana aparece en una de las cajas.

Piso 17: Integrante de la FEF reveló que encontraron cervezas y tequila en la fiesta de los seis jugadores Carlos Manzur, integrante del Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) habló en una entrevista para Radio Superk 800.

Un audio filtrado en redes sociales registra una supuesta conversación de Juan Martín Ampuero, exdirector de prensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), rechazando el manejo de Francisco Egas, presidente de la FEF.

Hasta el momento, Egas solo ha mencionado a Ampuero, a quien incluso no se le renovó el contrato, a pocos días de cumplir sus tres primeros meses en la FEF.

Audio transcrito

“Exacto hermano. Es injusto y desleal, tal como lo dice mi comunicado, porque así es como me siento. Al principio, cuando dieron mi nombre, yo no dije absolutamente nada, me quedé callado, pero el domingo, cuando ya vi la entrevista con (Carlos) Vera y vi a este tipo (Egas) decir mi nombre con total desparpajo y sin ningún reparo, no pues… yo tengo que salir a limpiar mi nombre hermano”.

“Yo no puedo permitir que estos tipos se laven el rostro ante la opinión pública diciendo mi nombre y manchando mi nombre, cuando le preguntan por el coordinador (Pedro Muñoz) tres veces y se hace el gil las tres veces”.

“No puede ser posible. Por ejemplo, le pregunta por (Vinicio) Luna y el siempre dice ‘no se. Con el Capi Luna no hay ninguna relación con las selecciones en la federación’… yo digo no puede ser tan caradura, cuando todo el edificio vio que se reunía con Luna para preparar la logística y preparar el viaje a Estados Unidos”.

“Lo que yo digo es que realmente hay que querer perjudicar a alguien para dar mi nombre de la forma en que lo dio. Eso no lo puedo permitir. Voy a salir a defender no nombre las veces que tenga que hacerlo”, señala el supuesto audio transcrito por Diario Extra.

