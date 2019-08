'Bolillo' Gómez ya no es parte de la Selección y firmó su contrato de rescisión

Este miércoles 31 de julio, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, dio una rueda de prensa para confirmar la salida de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez como técnico de la Selección de Ecuador. Además dijo que el colombiano firmó la su contrato de rescisión.

"Quería que supieran que el día de hoy, el profesor Hernán Darío Gómez no es más el técnico de Ecuador. Hemos llegado a un acuerdo mutuo, considerando los riesgos que tenía la federación de una posible demanda sino lo hacía. Creo que no cabe discutir puntos comas ni centavos, pero sí decir que la FEF logró un acuerdo que más o menos alcanza un 30% de lo que era la cláusula total de indemnización a la cual podía acceder el cuerpo técnico. Podemos decir que no le generó un gasto a la federación", fueron las palabras que mencionó Egas.

Mira la rueda de prensa:

Por lo datos que mencionó el presidente de la FEF, el monto cancelado a 'Bolillo' Gómez sería de 1, 5 millones de dólares, diciendo que se canceló el 30% de la cláusula de rescisión del contrato que firmó y que se conocía era de 4 millones de dólares.

API

'Bolillo' Gómez, que fue DT desde el 1 de agosto del 2018, llegó contratado al país por el anterior presidente Carlos Villacís. El valor de su contrato anual, incluido los asistentes, superaba el USD 1,4 anuales.

Egas también mencionó que harán efecto un proyecto del fútbol ecuatoriano a largo plazo. El presidente manifestó que se lo presentará con un gran evento y será en no más de 30 días y presentarán el proyecto de lo que será para los años 2020-2030.

Te puede interesar:

"El Bolillo" ya no dirigirá a la selección ecuatoriana Hernán Darío Gómez fue el primer entrenador en lograr la hazaña que cambio el fútbol ecuatoriano; clasificarnos al Mundial de Corea y Japón 2002.

‘Bolillo’ Gómez salió "disparado" después de la reunión con la FEF Hasta el momento, la Comisión de Selecciones no define el futuro del colombiano que está a cargo de la Tri.

Te dejamos en video: