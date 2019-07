Deportivo Cuenca fue suspendido y América de Quito consigue sus tres primeros puntos

Según detalla la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) suspende a Deportivo Cuenca por no pagar una deuda pendiente y por ende, los 'morlacos' no jugarán la fecha 19 de la Liga Pro ante América de Quito, por lo que el conjunto capitalino obtuvo sus tres primeros puntos en el torneo.

Deportivo Cuenca tenía hasta las 18:00 del viernes 26 de julio para solucionar el pago pendiente, pero no lo realizó ni llegó a un acuerdo con la FEF para el pago.

¡Deportivo Cuenca de mal en peor! No se cancelan los sueldos a los jugadores, ya perdió un punto por no presentar roles de pago; no se pagan las deudas a acreedores y esto genera la suspensión del Cuenca, que no podrá viajar a Quito para enfrentar al América. Se toca fondo. https://t.co/5F6ZfCWTF8

