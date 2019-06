Liga de Quito espera la respuesta de Antonio Valencia entre hoy y mañana

Liga de Quito y toda su hinchada esperan con ansias una respuesta de Antonio Valencia para ser parte de los refuerzos del plantel azucena. El dirigente de la Comisión Especial de Fútbol de LDU, Esteban Paz, dijo que entre hoy 27 de junio o mañana lo hará.

En una entrevista para el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red (102.1), Esteban Paz conversó sobre la posible llegada del excapitán del Manchester United al cuadro blanco.

Al respecto el dirigente puntualizó: "Me encantaría decir que ya tengo la respuesta, pero aún no puedo. Estamos en contacto con Antonio Valencia, pero hasta que no esté cerrado sabemos que llegarán muchas ofertas, algunas mucho mejores que la que nuestra".

El dirigente mencionó que Valencia tiene que tomar la decisión con su familia, esto ya que el pasado miércoles llegó al país tras participar con la Selección ecuatoriana en la Copa América Brasil 2019.

Como es de conocimiento el lateral derecho tricolor tiene varias ofertas en el exterior, una de ellas sería la del nuevo club del inglés David Beckham, pero según como informó Esteban Paz, a Valencia le 'seduce' jugar en Liga de Quito ya que el dinero no es lo que ahora le importa.

AL AIRE: @EstebanPazR @LDU_Oficial. "Me encantaría decir que ya tengo la respuesta, pero aún no puedo. Estamos en contacto con @anto_v25, pero hasta que no esté cerrado sabemos que llegarán muchas ofertas, algunas mucho mejores que la que nuestra"#DesdeLasCanchasEC — Radio La Red 102.1FM (@LaRedEcuador) June 27, 2019

'Toño' Valencia fue titular en el primer partido de la Copa América contra Uruguay donde la Tri perdió 4-0 y en los últimos dos cotejos entró al cambio a los últimos 20 minutos de juego. En este torneo, hubo muchas críticas al jugador polifuncional debido a su nivel físico. Ante eso, Esteban Paz señaló que le costará poco tiempo recuperarse porque ' como todos sabemos es Antonio Valencia" y obviamente será un gran aporta al fútbol ecuatoriano y a Liga de Quito.

Antonio Valencia / EFE

Finalmente el dirigente albo se refirió al partido de este domingo de Liga frente a Barcelona, por la final de la Copa Alberto Spencer.: "Amistoso o no amistoso, Liga debe salir a ganar a Barcelona. No podemos decir que la Copa Alberto Spencer es una copa secundaria o que es amistosa. Debemos salir a ganarla, independientemente del rival", finalizó.

Liga de Quito busca reforzarse de la mejor manera para enfrentar la Copa Libertadores en los octavos de final y poder quedar nuevamente campeón del torneo de la Liga Pro. En la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano los 'albos' se encuentran en la séptima posición.

