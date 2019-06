A Edgardo Bauza le 'seduce' la idea de dirigir a la Selección ecuatoriana

El entrenador argentino Edgardo Bauza se vio 'seducido' a una posible vinculación con la Selección ecuatoriana de fútbol. Esto, porque está en duda la continuidad de Hernán Darío Gómez tras la triste participación en la Copa América.

“Realmente ha quedado mal (Ecuador), no ha tenido un buen campeonato. Yo no sé si están los mejores, pero no ha sido una selección con un nivel muy bueno. Yo creo que hay mejores jugadores, bueno el técnico (Gómez) eligió esto para su formación pero yo creo que hay buenos jugadores y que se puede armar una mejor selección” declaró el 'Patón' a TyC Sports.

Bauza dio su opinión sobre la participación de Ecuador en el torneo y además aseguró que él podría armar un mejor equipo con los jugadores que hay en el país.

"Es difícil dar nombres, pero hay jugadores que podrían estar y bueno que el técnico no los ha convocado. Yo la verdad que de Liga, de BSC, de Emelec, hay muy buenos jugadores y siempre se puede elegir", agregó.

El estratega argentino que dirigió a Liga de Quito y quedó campeón de la Copa Libertadores en el 2008 no descartó la posibilidad de dirigir a la Tricolor, lo cual mencionó 'sería un honor' si los dirigentes le ofrecen.

“Vamos a ver, primero tienen que decidir lo que va a pasar con el 'Bolillo' (Gómez), después veremos. Obviamente que si me vienen a buscar va a ser una distinción muy grande y va a ser un momento muy bueno", mencionó.

Edgardo Bauza dirigió la Selección de Argentina en el 2016 y la de Emiratos Árabes Unidos en el 2017 y por último estuvo a cargo de Rosario Central en el 2018 hasta este año.

