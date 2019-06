El portero Domínguez y la suerte del técnico: "Quiero que Gómez siga"

Ecuador, una vez más, está eliminado en la primera fase de la Copa América. “La Tri”, a pesar de depender de si mismo, no logró la victoria y varias deficiencias en el campo de juego que casi provocan la tercera derrota. El portero Alexander Domínguez se declaró este lunes favorable a la continuidad del seleccionador Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, pese a la eliminación de la selección en la Copa América tras empatar 1-1 con Japón en la última jornada del Grupo C.

"Yo quiero que él siga. Es un entrenador que conoce bien el medio", declaró Domínguez tras el partido jugado en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. 'Dida' admitió que el equipo está "golpeado" y "muy dolido". "La ilusión era ganar para seguir en camino, no se dio y lo único que puedo decir es eso", añadió.

No obstante, consideró que "fracaso en el fútbol no hay", y explicó que para Ecuador fue "un torneo difícil" con un grupo "muy difícil" compartido con Uruguay, Chile y Japón. "Fue muy difícil para nosotros, que venimos con un recambio y muchos chicos que por primera vez se pusieron al camiseta y que les felicito, porque estuvieron a la altura. Por detalles quedamos fuera, pero fracaso no", reiteró.

El arquero admitió que la selección "tiene que analizar" los errores cometidos durante la Copa América y "aprender de lo malo" que hicieron durante el campeonato. Respecto a su rival de hoy, Japón, destacó que tiene "una tenencia de pelota muy buena", su salida de juego y su energía.

"No se cansan, todos corren, todos tratan de luchar por la segunda jugada y aún así nosotros los supimos parar desde el campo de juego, casi todo el segundo tiempo les tuvimos bajo su arco pero lamentablemente estamos en esa rachita, no nos entra la pelota a nosotros, y siempre nos complican", resumió. EFE

