¿Cuánto le cuesta a la FEF despedir a 'Bolillo' Gómez?

Ecuador sumó otra desastrosa campaña en la Copa América. La Selección sumó un solo punto, marcó dos goles y recibió siete tantos en contra. Ante eso, las redes sociales estallaron en contra el DT Hernán Darío 'Bolillo' Gómez. El malestar tomó fuerza y en su mayoría piden la rescisión de su contrato ¿Cuánto le cuesta a la FEF despedirlo?

Después del empate 1-1 ante Japón que lo dejó fuera de la Copa América, la decepción abarca en toda la afición ecuatoriana ya que no pudo ganar ni un partido y pese a que Colombia y Argentina les dio la mano, no pudo clasificar por su propios medios.

En la rueda de prensa después del cotejo, Bolillo Gómez aclaró que, pase lo que pase, no presentará su renuncia como DT de la Selección.















“Yo no soy de regalar el trabajo, si me quieren echar, échenme. Vendrá otro DT y va a pasar lo mismo, están pidiendo resultados donde no se pueden dar. Vamos a ver quién explota primero", señaló el estratega colombiano.

Según ha trascendido información de las autoridades como el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, la rescisión del contrato de Hernán Darío Gómez no es factible en estos momentos debido al factor económico que atraviesa la Ecuafútbol.

"La FEF, atraviesa un momento delicado en lo económico, un partido no puede cambiarlo todo, si lo hiciéramos, tendríamos que cambiar de técnico tres o cinco veces al año, es tema de corregir lo que no se está haciendo bien”, mencionó hace algunos días Francisco Egas, titular de la FEF.

¿Carlos Villacís, culpable?

El anterior presidente de la Ecuafútbol, el ingeniero Carlos Villacís, realizó la contratación a 'Bolillo' Gómez por cuatro años y se conoció que gana 1.300.000 dólares al año junto con su cuerpo técnico.

Al parecer Villacís dejó a la nueva dirigencia atados de manos si es que quisieran cesar las funciones del colombiano. Periodistas deportivos como Sebastian Decker, Michelle Pozo, Esteban Ávila, entre otros, han estipulado que la FEF no estaría en capacidad de pedirle la renuncia a Hernán Darío Gómez debido al alto monto que demandaría la rescisión de su contrato.

Al parecer su cláusula de rompimiento equivale a todos los meses que le faltan por cobrar su sueldo. Recordemos que el DT lleva 10 meses a cargo de la Selección.

Versiones apuntan que la cláusula de rescisión estaría valorada entre $1,5 millones y $3 millones.

La FEF cobrará USD 4 millones por actuar en la Copa America. Que de ahí salga el 1.5 millones qué hay que pagarle al Bolillo para que se vaya. Ese es el golpe de timón que la actual administración debe dar para considerar que, realmente, quieren hacer algo diferente al pasado. — Esteban Ávila (@estebanavila) June 25, 2019

La cláusula de rescisión del contrato del Bolillo Gómez es una barbaridad. El nefasto Carlos Villacís dejó atado de manos al actual directorio de la FEF que, de todas formas, tendrá que tomar decisiones (cueste lo que cueste) para garantizar un período decente. — Sebastián Decker 🤓 (@SebasDecker) June 25, 2019

Pregunta básica de la gente: ¿por qué la FEF no rescinde el contrato de Bolillo Gómez?

Respuesta contundente: la FEF no tiene plata para pagar la terminación del contrato. Si Gómez no renuncia, no habría manera de cambiar la situación. — Andrés Muñoz Araneda (@andresmunoza) June 25, 2019

Instagram Michelle Pozo / Captura de Pantalla

Ecuador ganó 4 millones por participar en la Copa América

También debemos recordar que la Conmebol anunció que repartirá 70 millones de dólares entre los 12 participantes en la Copa América de Brasil.

Según consta en una publicación de Marketing Registrado y la página web de Telemundo Deportes, Ecuador recibirá $4 millones por haber participado en el torneo, lo que sería favorable para la FEF y poder negociar la cláusula, si Francisco Egas decide cesar las funciones de 'Bolillo' Gómez.

Para recordar:

El contrato de Bolillo Gómez incluye Copa América, Eliminatorias y Mundial de Qatar si es que se clasifica, por lo que al técnico le quedan más de 3 años de contrato.

¿Un recambio en la Selección?

Ahora debemos pasar la página y pensar en las Eliminatorias de Qatar 2022, después de ver los tres partidos de la Copa América es claro que algunos jugadores no deberían estar y que la FEF debe hacer cambios grandes para poder llevar una Selección que llegue al Mundial. Por ejemplo, jugadores como Gabriel Achilier que tiene actualmente 34 años; Antonio Valencia, 33 años, al igual que Máximo Banguera, son jugadores que no llegarían a Qatar.

Álex Aguinaga, exseleccionado de Ecuador, mencionó en una entrevista para nuestro DIARIO que él había aconsejado hace más de un año que la Selección debe empezar a trabajar con anticipación sin la necesidad de tener un técnico de planta, sino incluso un interino. A esa idea, según nos contó Álex, no tomaron en cuenta.

"Es por eso que, ahora al 'Bolillo' Gomez se le hace tan complicado encontrar un equipo ideal que tenga éxito en la Copa América", explicó Aguinaga y además fue enfático en decir: "Si me preguntas ahora si Ecuador está fuera de Qatar, te digo que sí, porque no lo veo todavía como equipo. Todavía no encuentra su 11 titular".

Después de los 10 amistosos que jugó Ecuador en la nueva era del 'Bolillo', donde no se vio ninguna idea de juego, se pudo reflejar claramente en la Copa América y se evidenció que somos la Selección más 'floja' del continente.

Además, es claro que si no se hace grandes cambios, la Tricolor volverá a quedar en ridículo en las Eliminatorias y nos perderemos otro Mundial.

