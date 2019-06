El pronunciamiento del Bolillo tras la eliminación de Ecuador de Copa América

Hoy se eliminó Ecuador de la copa América. De este modo esta Selección se convierte en una de las peores de la historia de la Copa América. Después del partido que definió el resultado, el Bolillo Gómez se pronunció.

Ecuador y Japón se enfrentaron para buscar el último cupo de los cuartos de Final en la Copa América. Sn embargo, el partido quedó empate, quedando eliminados los dos equipos y dando chance a la siguiente fase a Paraguay.

Ante esto, el entrenador Bolillo Gómez habló. En una entrevista en vivo dio fuertes declaraciones:

“Yo no soy de regalar el trabajo, si me quieren echar, échenme. Vendrá otro DT y va a pasar lo mismo, están pidiendo resultados donde no se pueden dar. Vamos a ver quién explota primero", señaló el Bolillo.

Además, el DT señaló que no se considera culpable. El sostiene que los resultados son consecuencias de pasos dados desde Quinteros. Así también cree aún que en las eliminatorias serán diferentes.

“¿Soy el único culpable o qué? Es más fácil echar a 1 que echar a 40. Yo no soy el único culpable acá, entonces porque me tengo que ir. Aquí el problema viene desde la eliminatoria anterior. Los problemas vienen desde la era Quinteros."

La Selección ecuatoriana ha tenido pésima participación en este torneo. Tanto es así que ha llegado a ser considerada, por sus resultados, como la peor de la historia en la Copa América.

