Ecuador vs Japón: Jugadores descartados, reacciones y estadísticas

Ecuador se juega este lunes 24 de junio la última oportunidad para alcanzar la anhelada clasificación a cuartos de final. La Tri jugará contra Japón por la tercera fecha del Grupo C.

Ecuador logrando triunfar con la mínima diferencia podrá acceder a la siguiente fase de la Copa América. De esta manera se colocaría entre los 8 mejores equipos del torneo de fútbol.

La polémica se apropio de la selección ecuatoriana este domingo tras la salida de la concentración de Renato Ibarra. En un principio se asumía que el mediocampista nacional salió se retiró de los entrenamiento debido a un problema médico, lo cual fue desmentido por El Bolillo.

"Renato tenía un dolor, me sorprendí cuando no salió nada en los exámenes. Luego hablé con él y decidimos que no siga. Las puertas de la selección están abiertas para los que no quieran estar acá", sostuvo Gómez.

El estratega colombiano también se refirió a la escuadra nipona y su calidad de juego mostrada hasta le momento, incluso hizo hincapié que todos sus jugadores están en buenas condiciones y son buenos dentro del campo de juego.

En las selecciones todos son buenos. Los equipos japoneses son ordenados, disciplinados, rápidos, tiene una técnica en velocidad y a este, actual plantilla de Japón, lo vi con una virtud importante; jugadores que ganan en duelos uno contra uno.

No creo que ningún técnico menosprecie a estos equipos., finalizó El Bolillo.

Enner Valencia, delantero tricolor, mencionó que se siente dolido tras ala última derrota contra Chile, pero que se encuentran preparados para lograr la hazaña de la clasificación.

La verdad muy dolido por todo lo que luchamos en ese partido, queriendo ganar los tres puntos. Pero nada, ahora tenemos que levantar cabeza. Me encantaría que lleguen los goles en el primer minuto. Desde ahora vamos a estar pensando en eso.

"Yo creo que Dios nos esta dando una bonita oportunidad y tenemos que aprovecharla", finalizó Superman.

Estadísticas de los dos equipos

Japón en sus últimos cinco partidos ha empatado 2 cotejos, perdió uno y triunfó en dos. Sin embargo Ecuador, a perdido en 3 ocaciones y consiguió el empate en dos cotejos. Una sola vez se han enfrentado las dos escuadras, esto durante un partido amistoso del 2006, favoreciendo el marcador al conjunto asiático.