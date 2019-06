Montañista ecuatoriano Karl Egloff bate récord mundial en cordillera de Alaska

El montañista ecuatoriano-suizo Karl Egloff estableció, el jueves 20 de junio, un nuevo récord mundial de ascenso y descenso en el Denali (cordillera de Alaska), al lograr un tiempo total de 11 horas y 44 minutos.

Esta hazaña en el Denali (6.190 metros), le tomó 7 horas y 40 minutos en el ascenso, mientras que para el descenso cronometró 4 horas con 4 minutos. El récord anterior lo ostentaba Kilian Jornet (España), quien realizó su ascenso con 9 horas con 45 minutos en el año 2014

Según diario Marca, Egloff ascendió por la ruta llamada West Buttress con una distancia de 26.55 km y 4.060 m de desnivel positivo, y descendió por la misma ruta estableciendo un nuevo récord en la montaña.

Este es su cuarto récord mundial logrado dentro de su proyecto Seven Summits. Los montañistas normalmente necesitan de 1 a 2 semanas para llegar a su cumbre, incluidos los días de aclimatación.

Este es el segundo intento de Karl Egloff de establecer un récord en el Denali luego de que el año 2018 no lo consiguiera por condiciones climáticas adversas.

Noticias de Karl desde en Denali / News from Karl from Denali:

New World Record! More details to follow once he arrives to Talkeetna tomorrow! pic.twitter.com/NxMFasSRvT

— Karl Egloff (@karlmtb) June 21, 2019