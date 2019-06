Álex Aguinaga: "Si me preguntan, no veo a Ecuador en Qatar"

La Selección de Ecuador ha participado en la Copa América en 23 de sus 46 ediciones. En todos estos certámenes la tri ha mostrado un nivel de rendimiento muy pobre frente a los otros países. Fue en 1993 la única vez que se recuerda que la Selección logró llegar lejos. De ahí, de sus 118 partidos, apenas ha ganado 16, empatado 22 y perdido 81, incluido el último cortejo contra Uruguay. ¿Qué le pasa a la Selección?

Álex Aguinaga, uno de los futbolistas que más veces ha participado con la Tri en Copa América y actual analista de Fox México, habló en entrevista exclusiva con Metro sobre la evolución de la Selección y lo que le hace falta.

"Han sido unas participaciones muy malas. La Selección en Copa América siempre se ha visto mal. No ha tenido un buen torneo. El último bueno fue en el 93,precisamente en Ecuador. Y nos ha costado mucho trabajo, ese tipo de torneos se nos han hecho muy difíciles".

Aguinaga considera que la falla para obtener esos resultados, está relacionada con el trabajo previo. "La Selección no llega bien preparada, yo creo. Le falta trabajo, le falta entendimiento. En algunas ocasiones hemos ido con otro objetivo, como el caso de nosotros en 2001, fuimos claros de prepararnos para la eliminatoria. Por primera vez íbamos a llegar a un Mundial, entonces no queríamos dejarla. Pero la otras veces si nos ha costado mucho trabajo y la falta de preparación creo yo que es lo primero".

Por ese mismo motivo es que en 1993 se vieron resultados que marcaron la diferencia. Por primera vez la Tricolor llegaba a semifinales en la Copa América, que ese año se realizó en Ecuador. La clave de ese momento fue la preparación, así lo señala el analista de fútbol.

"La del 93 fue la mejor Selección porque tuvimos un poco más de tiempo de preparación. Bueno yo llegué casi hasta al final, pero los jugadores venían preparándose desde hace unos años atrás, entonces eso benefició al trabajo colectivo. Entonces estábamos mucho más preparados, nos conocíamos mucho más y conocíamos el sistema del Técnico".

Después de esa participación no se volvió a repetir algo similar con Ecuador en la Copa América. Las derrotas para la Tri solo se han ido incrementando, hasta el punto de dejarnos ya casi como el país que más partidos ha perdido. En este punto vale recordar que varios entrenadores han confesado que este certamen no ha sido su prioridad, sino las eliminatorias. ¿Se podría decir que estas tristes estadísticas se debe a la responsabilidad o desempeño de los entrenadores?

Para Álex Aguinaga la responsabilidad de los resultados va más allá de cargarla solamente sobre el DT.

"La verdad que han sido demasiadas derrotas, muy pocas victorias y obvio que siempre se le va a endilgar todos estos fracasos a los entrenadores, porque ellos son los que definen y deciden el equipo. Pero también habría que analizar hacia arriba, hacia la parte directiva, los tiempos de trabajo de los jugadores y también las necesidades de ese momento. Digo, hay muchos clubes que no te prestan jugadores porque están jugando la Libertadores o la Sudamericana, entonces el técnico no puede hacer mucho sin jugadores. Pero bueno, a la final, siempre va a caer la mayor responsabilidad sobre el Técnico porque él es el que escoge a los jugadores que van a la Copa América y bueno, a los diferentes partidos".

Ecuador frente a Uruguay

La última participación de Ecuador dio mucho de que hablar. El 4 a 0 que le daba victoria a Uruguay fue algo que enfureció a los fanáticos que expresaron su malestar de diferentes maneras. Aguinaga considera que uno de los problemas fue tener un jugador menos en cancha cuando ya se tenía un marcador de 1 a 0. Incluso considera que al tratarse de la Selección uruguaya pudo haber sido una factura más cara. Sin embargo, no ocurrió porque "en realidad el mejor jugador fue el portero Dominguez". Pero además, el exfutbolista sostiene que faltó "la Selección no jugó con intensidad".

"Le faltó ese toque de actitud, una actitud más agresiva y no hablo de tirar golpes, sino de ir a buscar el partido. Tratar de presionar un poco más a Uruguay. (…) Estuvieron muy estáticos y erráticos, pero bueno, vamos a ver, aún faltan dos partidos".

Qué podría funcionar para mejores resultados con Chile

Esperemos que ponga a los mejores futbolistas para que puedan emparejar un partido contra una selección chilena que es bicampeona que no va a ser nada fácil indudablemnte. Pero bueno, que tengan una mejor actitud que la que tuvieron frente a Uruguay.

Sobre el Bolillo

Después de la pésima actuación contra Uruguay, en redes sociales criticaron el desempeño de Bolillo Gómez. Varios fanáticos señalaron que el problema se centraba en el Director Técnico, por lo cual consideran que se debería mover de la Selección al entrenador. Por su parte, Aguinaga sostiene que lo que se dice ahí no siempre es algo que debe direccionar las decisiones.

"Sí he visto eso en las redes y como comenté, cuando la Sub 20 también no arrancó bien, la gente los matabas. Y después de que terminan terceros todo mundo decía que buena Selección. Claro, son situaciones diferentes, nunca hay que comparar, pero no hay como dejarse llevar mucho por el tema de las redes. Hay mucha gente que habla en virtud de sus complejos, de sus miserias o fracasos. Lo que sí, obviamente que la Selección tiene que trabajar más para la eliminatoria porque lo va a necesitar. Bolillo acaba de llegar (a la Tri), lleva creo que cuarenta entrenamiento aproximadamente y para armar una selección se necesita de tiempo, mucho tiempo para poder trabajar y hacerlo bien".

Además, también se le preguntó a Alex Aguinaga sobre el 11 ideal del Bolillo. Pues ha sido criticado por plantear hasta 10 alineaciones diferentes en los últimos partidos.

"Yo creo que todavía no encuentra el equipo ideal. Me tocó convivir con él en Dallas y él decía que aún no estaba seguro cómo iba a arrancar con el equipo. Entonces quiere decir claramente que aún no encuentra su equipo."

Pero además, Aguinaga explicó que él había aconsejado hace más de un año que la Selección debe empezar a trabajar con anticipación sin la necesidad de tener un técnico de planta, sino incluso un interino. A esa idea, según nos cuenta Alex, no tomaron en cuenta.

Es por eso, que ahora al Bolillo Gomez se le hace tan complicado encontrar un equipo ideal que tenga éxito en la Copa América, explica Aguinaga.

Finalmente, se habló con el analista deportivo sobre el futuro de Ecuador en el próximo Mundial. Él considera que en este preciso momento no se podría clasificar a Qatar .

"Si me preguntas ahorita que si Ecuador está fuera de Qatar, te digo que sí, porque no lo veo todavía como equipo. Todavía no encuentra su 11 titular. Pero esperemos que ya para eliminatoria se pueda recomponer el camino y establecer ya una selección base y después con las variantes que pueda tener el Técnico".

