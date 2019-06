Copa América: Jaime Iván Kaviedes se pronunció sobre Hernán Darío Gómez

Jaime Iván Kaviedes se pronunció para defender a Hernán Darío Gómez. Esto ante la ola de críticas que ha recibido el DT por el pésimo debut de Ecuador en la Copa América.

"Yo quiero reiterar mi apoyo incondicional a El 'Bolillo' Gómez", dijo 'El Nine' en un video difundido en redes. Esta declaración la hizo frente a las críticas que ha recibido el DT sobre el 4-0 en el partido con Uruguay.

Lo dijo #Kaviedes : "Muchos me comparan con Leonardo Campana, es una joya y él no va a ser igual que yo. Va a ser mucho mejor". pic.twitter.com/fFpVzISmMy

Gómez, por su lado, estalló contra los medios de comunicación y se defendió de la prensa y dijo que si Ecuador hubiese ganado, empatado o perdido "igual nos destrozan".

"En esta época, el año pasado, no había selección. ¿Entonces por qué me van a echar la culpa de todo? No entiendo por qué", se justificó.