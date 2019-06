Hernán Darío Gómez en la Copa América: "¿Por qué me van a echar la culpa de todo?"

El DT de la Selección, Hernán Darío Gómez, estalló contra los medios de comunicación y se defendió de las recientes críticas que ha recibido por el desastroso debut de la Tricolor en la Copa América. El domingo, Ecuador cayó 0-4 ante Uruguay.

En declaración a los medios de comunicación, 'El Bolillo' dijo que si Ecuador hubiese ganado, empatado o perdido "igual nos destrozan".

"A mi no me trajeron aquí diciéndome: 'Si me va mal en la Copa América, se tiene que ir'. Porque si em dicen 'Venga. Dependiendo cómo le vaya en la Copa América se va o se queda', no vengo", señaló Gómez.

El estratega fue consultado sobre cómo cambiar el momento de tensión que atraviesa la Selección mayor del Ecuador. Él fue contundente con su respuesta: "¡No hay cómo!".

Hernán Darío Gómez / EFE

"Esto no es culpa mía, lo que pasa es que yo tengo una forma de hablar y no me puedo callar ante lo que veo. Con cualquier ecuatoriano que se hable va a decir lo mismo que yo: que todo es negativo, que hay broncas (…) se tema no es mío, yo soy nuevo", agregó.

También se justificó señalando que "en esta época, el año pasado, no había selección. ¿Entonces por qué me van a echar la culpa de todo? No entiendo por qué".

Ante sus declaraciones previas al torneo que la Tricolor no era favorito en la Copa América, Gómez se volvió a justificar:

"¿Entonces qué digo, mentiras? Busquen el historial de la Copa América y miren en qué puesto estamos en toda la historia. Ahorita no. Noveno o décimo. Entonces qué quieren que diga, la gente se molesta ¿por qué? Nos estamos engañando o estamos informando mal quienes son los grandes aquí en Sudamérica", aseveró.

Lea también:

Hernán Darío Gómez: ¿Las declaraciones de un perdedor? Ecuador tuvo este pasado domingo, 16 de junio, una desastroza presentación contra Uruguay, donde cayó goleado por 4 goles.

El miedo de "Bolillo" Gómez antes del debut de Ecuador en Copa América El DT habló sobre cómo llega la Selección de Ecuador a Copa América, previo al debut ante Uruguay. Dice no tener miedo a ningún equipo de su grupo.

Video relacionado