Antonio Valencia se muestra sin camiseta ante las críticas de su físico

Antonio Valencia se encuentra concentrado en Belo Horizonte por la Copa América 2019 que se desarrolla en Brasil. En el debut de Ecuador en el torneo ante el combinado de Uruguay, miles de ecuatorianos criticaron que está 'subido de peso'. Hoy, Valencia subió una foto sin camiseta para desmentir las críticas.

'Toño' aparece en una fotografía junto al volante de Liga de Quito, Jefferson Orejuela. Ambos se encuentran sumergidos en una tina con agua con hielo. En el adjunto de la fotografía se puede leer: "A las críticas, más trabajo", fue lo que escribió Valencia.

When facing criticism, more work is needed. A las críticas, más trabajo. 💪🏿👊🏿 #aftertraining @jefersonorejuela pic.twitter.com/dzgy2WZxLF

— Antonio Valencia (@anto_v25) June 18, 2019