Copa América: Ecuador preferirá marcar al balón, en lugar de a Suárez en su partido contra Uruguay

Ecuador juega hoy su primer partido en la Copa América por el Grupo C contra Uruguay. El director técnico, Hernán Darío "Bolillo" Gómez, aseguró que la prioridad de la tricolor es mostrar su juego y no preocuparse en marcar a Luis Suárez.

Además el estratega colombiano mencionó que "No es una falta de respeto lo que voy a decir. He enfrentado jugadores en otras épocas como Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Cafú. Me ha tocado enfrentar equipos de Messi, equipos uruguayos, y con el mayor de los respetos trato de que mi equipo marque más al balón que al contrario, hay un solo balón, y le pido al equipo que se referencie a él, no a los contrarios".

Por su parte, la selección ecuatoriana no ha tenido un gran desempeño en sus partidos amistados, teniendo una mala racha y sin conocer lo que es la victoria durante mucho tiempo.

Se estima que la tricolor tiene solo el 1% de probabilidades de ganar la Copa América. De igual manera, el "Bolillo" hace varios meses dijo que esta competición no es su objetivo y que solo va a probar jugadores para las eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Sin embargo, en una rueda de prensa, el colombiano aseguró que "En esta Copa todos pueden quedan cuartos o primero".

Por su parte, el "Maestro" Oscar Washington Tabárez no desprestigió a Ecuador y comentó "No le veo sentido diciendo que vamos a ganar".

Uruguay y Ecuador se enfrentarán a las 17:00 (hora ecuatoriana) en el Estádio Governador Magalhães Pinto.

