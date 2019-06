Ucrania es el nuevo campeón del Mundial Sub 20

Hoy se jugó la final del Mundial Sub 20 entre Ucrania y Corea del Sur, el equipo europeo se coronó por primera vez campeón del mundo en un Mundial de fútbol de esta categoría.

El partido se jugó a las 11:30 (hora ecuatoriana) en el Stadion Miejski Widzewa Łódź, el cuadro dirigido por el estratega Dmytro Korkishko, se impuso 3-1 al seleccionado asiático.

De manera temprana la selección del Corea del Sur abrió el marcador con un gol de Lee Kangin 5', tuvieron que pasar más de 20 minutos para que los ucranianos empataran el cotejo, a los 34' Vladyslav Supriaha igualó el marcador 1-1.

En la parte complementaria el cambiando europeo le dio la vuelta al encuentro y a los 52', el mismo Vladyslav Supriaha puso el 2-1 que le robaba el sueño de ser campeones a los asiáticos.

Casi terminando el partido, Heorhiy Tsitaishvili a los 89', liquidó el encuentro y marcó el 3-1 que les dio el título de la Copa del mundo.

HALF-TIME: 🇺🇦 1-1 🇰🇷

⚽️ 5' Lee Kangin

⚽️ 34' Vladyslav Supriaha

The table is set for an unforgettable second half 🍽 Who will become #U20WC champions? 🥇 pic.twitter.com/2fTQr2FZhQ

— FIFA.com (@FIFAcom) June 15, 2019