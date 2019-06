La Mini- Tri logró el tercer lugar en el Mundial y así bailó Jefferson Arce tras recibir la medalla de bronce

La Mini-Tri hizo historia este viernes en el Mundial de Polonia. Por primera vez logró el tercer puesto, tras imponerse por 0-1 ante Italia. Tras el pitazo final, los Tricolores recibieron la medalla de bronce y uno de sus jugadores, Jefferson Arce, tuvo un festejo particular.

Mientras Arce estaba en la cancha, con su medalla en el cuello, no tardó en dar unos pasos de baile. El joven no se percató que las cámaras de TV lo poncharon, así que no le importó disfrutar su momento.

Mira el baile de Arce

Luego, el narrador lo dijo para los espectadores y fue en ese instante que Jefferson se dio cuenta. Allí continuó su momento de celebración y posó para la televisión con su medalla.

Recordemos que el gol de los campeones suramericanos lo anotó el defensa central Richard Mina, en el minuto 103. Esto después que el portero ecuatoriano Moisés Ramírez le atajara un penalti al atacante italiano Marco Olivieri.

Al minuto dos del tiempo suplementario, el árbitro decretó una falta de penalti a favor de Italia, que cobró Marco Olivieri y lo tapó el portero Ramírez.

El protagonismo que logró el arquero al atajar el penalti pasó a manos del VAR, al que recurrió en varias ocasiones Gil Manzano para revisar acciones.

