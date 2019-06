Jorge Célico: “Nos merecimos ser campeones del mundo”

El director técnico de la selección ecuatoriana sub 20 es uno de los pilares para que la tricolor lograra una hazaña sin precedentes en la historia del fútbol nacional y mundial. Jorge Célico se coloca en los registros de la historia como el primer entrenador en llevarnos a conseguir la medalla de bronce en un mundial de fútbol.

"Merecimos ganar esta Copa del Mundo, pero estamos felices. Esto es el fútbol ecuatoriano, hay que darle un poquito más de empuje. Vamos a salir adelante" , mencionó el argentino al finalizar del cotejo.

En los 90 minutos del encuentro, ambos equipos se mantuvieron parejos. Aunque, el cuadro ecuatoriano no logró controlar para convertir el tanto.

A pesar que la Tripleta de Oro (Rezabala-Alvarado-Plata) puso en aprietos a la portería italiana, falló en varias ocasiones. Por su lado, Leonardo Campana tuvo intentos de gol, pero en el Mundial no logró brillar como lo hizo en el Sudamericano.

Jorge Célico

Actual director técnico de la selección sub-20 de Ecuador y coordinador de la sub 17, sub 15, fútbol femenino y fútbol sala, fue entrenador interino de la selección mayor en septiembre de 2017 en reemplazo de Gustavo Quinteros. A dos fechas de finalizar las eliminatorias. No consiguió la clasificación al mundial, cayendo derrotado ante Chile por 2-1 el 5 de octubre de ese año.

