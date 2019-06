El emotivo recibimiento a Richard Carapaz en su natal Carchi

A pesar de frío que está haciendo en Carchi, los aficionados recibieron al Campeón del Giro de Italia, Richard Carapaz. El cariño de la gente se hizo presente en cada detalle. Al agradecer a la gente por sus muestras de cariño, las lágrimas lo vencieron y realizó una pausa. Luego su esposa, Tania, lo consoló.

El estadio se vistió de rosa para darle la bienvenida al campeón y decirle ¡gracias campeón! ¡Qué orgullo ser de esta tierra que lo forjó! Recibió también un poncho, un cuy con papas y un reconocimiento de la ciudad.

Dijo que no esperaba este recibimiento y se sentía muy agradecido con todos. Además recordó a su fallecido mentor.

"Que sepa que mi mentor fue un gran amigo mío. Recordé unas palabras que él me decía. El sueño era cantar el himno nacional en una gran vuelta. El día que estuve ahí, 2 de junio, no fui consciente del gran hecho que logramos. Quiero agradecer a todos y quiero disfrutar este triunfo compartido. Esta tierra del Carchi me llena de orgullo. Cada vez que pedaleo recuerdo que la tierra me recibía como debía. El Carchi me recibió con sol y lluvia. Y pido un gran aplauso para un amigo que está en el cielo.