¿Dónde se quedará el trofeo del Giro de Italia de Richard Carapaz?

Richard Carapaz dijo que el trofeo del Giro de Italia se queda en casa. El campeón mencionó que lo conservará el mayor tiempo que pueda en un lugar muy especial en su hogar, y luego, posiblemente irá a un museo.

Su anécdota con el trofeo

Contó que cuando lo llevaba en brazos y se fue a desfilar, estaba empezando a sudar por el peso que llevaba. Entonces pensó que no podía, lo contó entre risas.

Afirmó que es el mejor trofeo que ha ganado en la vida.

Durante la rueda de prensa dejó un mensaje a sus seguidores "Creo que he tratado de transmitir lo mejor para los ecuatorianos que se identifican con el esfuerzo y la constancia que he tenido en estos años. Los sueños se cumplen y están para hacerlos realidad y poder mostrar ese camino me enorgullece. No solo dentro del deporte sino en la vida diaria. Es importantísimo tener un sueño y materializarlo".













