Jugador de Ecuador Sub 20 reveló que no tenía el físico para ser futbolista

El jugador de Ecuador Sub 20, el volante José Cifuentes, figura del la Selección en el Mundial Sub 20 de Polonia reveló en una entrevista para FIFA que una vez le dijeron que no tenía el físico para ser futbolista.

El video fue publicado en la página oficial de la máxima entidad del fútbol, FIFA. En la entrevista le preguntaron sobre sus inicios en el fútbol.





Publicidad





"No recuerdo exactamente la edad que tenía, era muy joven para acordarme con claridad. Debí tener 3 o 4 años. Aparentemente desaparecí de casa y mi mamá me encontró en el medio de la carretera jugando fútbol con una botella de agua vacía, mientras pasaban los conductores en shock. Ese día, mi mamá se dio cuenta de que algo estaba pasando", contó Cifuentes.

En ese entonces el volante mencionó que cuando ya era más grande le dijeron que no contaba con las características para ser un jugador de fútbol.

"Cuando tenía 13 me dijeron que no tenía el físico para ser futbolista. Pero nunca me rendí y seguí luchando por mi sueño", afirmó.

"Seguí concentrado, seguí estudiando, sabiendo que mi tiempo llegaría. Mi familia me dio la fortaleza para poder seguir porque ellos siempre creyeron en mí. Siempre me han brindado un gran apoyo", aseguró.

José Cifuentes, volante de 20 años milita actualmente en el C D América de Quito. Marcó su primer gol en el mundial de Polonia Sub 20 en los cuartos de final ante Estados Unidos.

"He anotado goles parecidos en el pasado pero este (su tanto ante Estados Unidos) es mi mejor gol y el más importante", dijo Cifuentes antes de recordar desde cuándo juega al fútbol.

Ecuador Sub 20 jugará la semifinal este martes 11 de junio a las 13:30 ante Corea del Sur, la otra semifinal se enfrentarán Ucrania vs Italia el mismo martes a las 10:30.

Te puede interesar:

Ecuador vs Corea del Sur Sub20: EN VIVO, alineaciones, donde ver el partido de la semifinal del Mundial Para ambas selecciones es un choque inédito. Corea del Sur, hizo historia cuando obtuvo el cuarto lugar en el mundial de México 1983. Ecuador Sub 20 disputará su primera semifinal y si gana, sería lo más alto que ha llegado una selección ecuatoriana en un mundial.

David Beckham estaría interesado en Antonio Valencia para el Inter de la MLS Antonio Valencia tiene 33 años actualmente y su contrato con el equipo inglés termina este 30 de junio, por lo que no sería mala idea que juegue en la liga norteamericana.

Te dejamos en video: