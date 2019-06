Ecuador vs Corea del Sur Sub20: EN VIVO, alineaciones, donde ver el partido de la semifinal del Mundial

Ecuador vs Corea del Sub Sub 20 se enfrentarán este martes 11 de junio a las 13:30 (hora Ecuador) por la semifinal del Mundial de Polonia. La Mini Tri es el único equipo sudamericano que se mantiene con vida y ha marcado en la historia del fútbol ecuatoriano, por lo que quiere llegar hasta el final.

Para ambas selecciones es un choque inédito. Corea del Sur, hizo historia cuando obtuvo el cuarto lugar en el mundial de México 1983. Ecuador Sub 20 disputará su primera semifinal y si gana, sería lo más alto que ha llegado una selección ecuatoriana en un mundial.

Ecuador hizo historia al conseguir por primera vez llegar a cuartos de final tras derrotar 3-1 a la favorita Uruguay. En la siguiente fase, derrotó 2-1 a Estados Unidos y se metió entre las cuatro mejores selecciones del mundo.









José Cifuentes fue el primero en abrir el marcador al minuto 30' por parte del Campeón de Sudamérica. Luego, quien puso el empate fue el estadounidense, Tim Weah al minuto 36. Sin embargo, apareció Jhon Espinoza al minuto 43 para poner la ganancia.

Por otro lado, Corea del Sur tiene a su figura el centrocampista del Valencia, Kangin Lee y llegó a la semifinal tras derrotar a la fuerte Senegal por la vía de los penales.

El combinado surcoreano ya venció a la Mini Tri en un amistoso que se jugó el 17 de mayo de este año, antes del inicio de la presente Copa del Mundo. El resultado final fue de 1-0 a favor de los asiáticos, con un gol anotado a los 78 minutos, en el encuentro que se disputó en el estadio Inowroclawskich Olimpijczyków, de Inowroclaw.

El camino de Corea del Sur tampoco fue fácil ya que en los octavos de final tuvo que enfrentar a su similar Japón ganando por la mínima diferencia.





Al frente se encuentran Ucrania e Italia, quien también enfrentó a Ecuador Sub 20 en la fase de grupos. En todo caso la final será inédita ya que ningún equipo ha jugado una final ni ha ganado un mundial en esta categoría.

Posibles alineaciones:

Ecuador: Moisés Ramírez; John Espinoza, Jackson Porozo, Gustavo Vallecilla, Diego Palacios; José Cifuentes, Sergio Quintero, Jordan Rezabala; Alexander Alvarado, Leonardo Campana y Gonzalo Plata.

DT: Jorge Célico

Corea del Sur: Gwang-yeon Lee; Jaeik Lee, Ji-sol Lee, Hyun-woo Kim, Taeh-yeon Hwang; Jun Choi, Jung-min Kim, Jaeh-yeon Go, Kang-in Lee; Se-jin Jeon y Young-wook Cho

DT: Jeong Jeong-yong

Lugar del partido:

Ecuador vs Corea del Sur Sub 20 se enfrentarán en Arena Lublin que tiene la capacidad de 15.500 espectadores.

Hora del partido:

13:30 hora Ecuador, Perú Colombia.

Canales de Transmisión:

DIRECTV SPORTS, CANAL UNO PARA ECUADOR.

