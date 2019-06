Carla Heredia lista para competir en dos torneos en Las Vegas

El torneo en las Vegas donde Carla Heredia nos representará reúne a más de mil personas en las diferentes actividades como torneos en modalidad clásica y blitz, simultáneas y talleres que se realizan.

El Us Women´s Open se celebrará el martes 11 y miércoles 12 de junio. Este es un torneo a cinco partidas y tendrá la participación de Alemania, China, Estados Unidos, Ecuador y Mongolia. Ninguna ecuatoriana ha podido previamente llevarse la corona del Us Women’s Open.

Heredia continuará jugando en Las Vegas de jueves a domingo en el National Open U2300. Este torneo es a siete partidas y tiene la característica de ser un torneo mixto. Diez países han confirmado su participación: Alemania, Austria, Ecuador, Estados Unidos, México, Hungría, India, Mongolia, Kazajistán y Taiwán.

Ambos torneos son válidos para el rating internacional y de tener una buena actuación, la ajedrecista ecuatoriana podría sumar puntos para la clasificación directa a las Olimpiadas de ajedrez a realizarse en Rusia 2020.

