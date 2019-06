La polémica sanción que recibió Sebastian Vettel que hizo que cambie los carteles del podio

El Gran Premio de Canadá dejó un hecho para la historia. El piloto de Ferrari, Sebastian Vettel fue la figura de la carrera y no por quedar en segundo lugar, sino por su protesta ante una polémica sanción de los comisionados. El piloto alemán cambió los carteles del podio ya que consideró le “robaron la carrera”.

Vettel, entró al parque Cerrado para quitarle el número uno al auto de Mercedes, que indicaba que Lewis Hamilton era el ganador de la Carrera en Canadá, y puso el número en el que debía estar su bólido.

Vettel lideraba la competencia, cuando el piloto de Ferrari se saltó la chicane, rodó por la hierba y al regresar al concreto encerró a Hamilton, lo que provocó que el británico tuviera que frenar para evitar chocar contra el muro.

Ante esa acción, los comisionados sancionaron al alemán con cinco segundos a su tiempo final de la carrera. Vettel igual llegó primero pero perdió ante la sanción y por lo tanto ganó el piloto inglés.

"¡En serio, es que no tenía dónde ir, no sabía dónde estaba Lewis. ¿Qué quería que hiciera? venía de la hierba y no tenía control del coche!", bramó el alemán por la radio.