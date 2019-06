Jorge Célico: "Salgan a festejar que esto todavía continúa"

"Esto todavía continúa", afirmó este sábado el seleccionador de Ecuador, el argentino Jorge Célico, tras la victoria por 1-2 sobre Estados Unidos que permitió a sus pupilos avanzar a las semifinales del Mundial sub'20 de Polonia.

"Físicamente el equipo estuvo bien. Se portaron todos como una fiera, defendimos hasta el final, atacamos también hasta el final, por lo que estoy muy feliz", expresó Célico al término del partido jugado en la ciudad de Gdynia.

Mientras se dirigía a la rueda de prensa para hablar sobre el partido, Célico envió un mensaje:

"SALGAN A FESTEJAR QUE VAMOS POR MÁS", reseñó el DT de la Mini Tri.

La victoria de Ecuador sobre Estados Unidos fue la primera en la historia común de enfrentamientos en mundiales de la categoría.

"Estoy muy bendecido de poder dirigir a este grupo de jugadores. Tuvimos que tomar precauciones en el segundo tiempo para controlar el balón porque los estadounidenses tenían buen manejo en la mitad del campo. Nos estaba faltando un centrocampista más para marcar, logramos equilibramos y controlarlos", expresó.

José Cifuentes, autor del primer gol de Ecuador, se declaró "feliz y orgulloso por estar entre las cuatro mejores selecciones del mundo".

"Hace unos días estuve como preocupado, como enojado porque las cosas no me salían, mis compañeros me dieron ánimo y aseguraron que hoy nos saldría todo y así sucedió", dijo el jugador.

