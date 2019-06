Mujer que acusa a Neymar de violación rompe el silencio

La mujer brasileña que acusó a la estrella del fútbol, Neymar, de violación proporcionó un informe detallado de la noche que pasó con el delantero del PSG. Najila Trindade, de 26 años, dijo que el acto la había dejado traumatizada.

Previo a estas declaraciones publicas de la supuesta víctima, el jugador de fútbol negó todas las acusaciones en su contra y ha calificado el incidente como una trampa.

Trindades se contacto con Neymar a través de Instagram y su finalidad era conseguir relaciones sexuales con el brasileño. El encuentro entre la pareja se dio el pasado 15 de mayo, según Najila.

“Hubo una intención sexual, era un deseo mío. Creo que eso estaba claro para él. Y me preguntó cuándo podía ir y le dije que en ese momento no podía, por razones económicas, que no podía ir, y también debido a mi horario en el trabajo”, explicó.