Carla Pérez, la ecuatoriana que conquistó el Everest sin oxígeno artificial

Her beauty, power and greatness can only be felt and discovered when you stand at her feet … when you are there. Yesterday, May 24, we were able to reach the summit of the Goddess Mother of the Universe🏔 Everest once again opened her arms: clear, good temperature, little wind, and best of all, almost nobody on the route. #Chomolungma, more than anyone else, have taught me that patience and humility give the best results in life. I congratulate and thank all the human beings who were part of this Rapid Ascent Alpenglow #climbforequality team, who joined forces and efforts to reach the highest point on the planet 🌍 100% team's success Yujuuuu!!!!💪🏽💥 @eddiebauer @alpenglowexpeditions #liveyouradventure #womenguide #everestk2 #everest2019 📸@carolinegleich and me on the summit photo by @rob.lea ………………………………….. Su belleza, su fuerza y su grandeza solo la puedes sentir y descubrir cuando te paras a sus pies….cuando estás ahí. El día de ayer 24 de mayo logramos llegar a tu cima Diosa Madre del Universo🏔 Everest una vez más nos abriste tus brazos: despejado, buena temperatura, poco viento, y lo mejor de todo prácticamente nadie en la ruta. Tu más que nadie me has enseñado que la paciencia y la humildad dan los mejores frutos en la vida. Felicito y agradezco a todos los seres humanos que fuimos parte de este Rapid Ascent Alpenglow #climbforequality team, quienes unimos fuerzas y esfuerzos por lograr llegar al punto más alto del planeta 🌍