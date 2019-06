¡Para llorar! El emotivo mensaje que Richard Carapaz publicó en Instagram tras ganar el Giro de Italia

Humildad. Esa palabra se queda corta para describir a Richard Carapaz. De seguro, hasta ahora no cree ayer ganó el Giro de Italia. Además se convirtió en el segundo latinoamericano en lograr ese título.

¿Richard Carapaz estará en el Tour de Francia? El ecuatoriano celebró en la sede de Telefónica en Madrid por todo lo alto su victoria en el Giro de Italia, se mostró partidario de seguir persiguiendo sueños y dejó claro que no ira al Tour este año aunque se lo pidan y que participará en la Vuelta a España.

Tras la premiación y estar en boca de la prensa mundial, el ecuatoriano compartió un emotivo mensaje en su Instagram. "Esta victoria no es solo mía. Es del equipo. De mi familia y de todos ustedes que me apoyan desde cada lugar del mundo con mensajes de aliento".

En el texto, la 'Locomotora' del Carchi también dedicó unas palabras a sus seguidores:

"No dejen de creer en ustedes mismos hasta lograr sus más grandes metas".

Este lunes, Carapaz celebró en la sede de Telefónica en Madrid por todo lo alto su victoria. Se mostró partidario de seguir persiguiendo sueños y dejó claro que no ira al Tour este año aunque se lo pidan y que participará en la Vuelta a España.

La 'Locomotora del Carchi' brilló y por primera vez consiguió la maglia rosa y el Giro de Italia. El año pasado quedó en cuarto lugar.

"Aunque me lo pidan, no voy a ir al Tour", dijo Carapaz, quien explicó que este año su preparación física y mental se adecuó al reto del Giro.

Agregó que cuando se inició en el ciclismo el sueño era el rosa del Giro. "Y este año me mentalicé para ello. No tengo el Tour en mis planes. En dos temporadas probaré, no sé si para ganarlo, pero lo intentaré".

